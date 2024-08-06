Россиянин Карен Хачанов сыграет против канадца Габриэла Диалло в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Диалло

Габриэлу на этот раз повезло — организаторы монреальского «Мастерса» предоставили ему wild card.

Канадский теннисист занимает в рейтинге всего лишь 154-е место. Выше 129-й строчки он пока не поднимался.

Но Диалло все равно не стоит недооценивать. В конце июля он стал победителем «челленджера» в Чикаго, а двумя месяцами ранее прошел непростую квалификацию на Ролан Гаррос.

Прогнозы на теннис

Но также стоит отметить, что в 2024-м у 22-летнего Диалло пока не было побед на уровне основной сетки ATP.

Хачанов

Как там дела у Карена Хачанова? Так себе, если честно...Пожалуй, сейчас у него самый сложный период за последние несколько лет.

На прошлой неделе Карен не прошел ни раунда на турнире в Вашингтоне. В первом же матче он проиграл 175-й ракетке мира Сон Чхан Хону.

Хачанов взял у теннисиста из Южной Кореи всего лишь шесть геймов — 2:6, 4:6. Возможно, в тот день его что-то беспокоило, этого тоже нельзя исключать.

После грунтового турнира в Риме Хачанов провел семь матчей и одержал всего лишь два победы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 2.73, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: по правде говоря, с трудом верится, что Карен спокойно обыграет еще одного соперника из топ-200. Возможно, на этот раз будет не так драматично, но все равно не стоит рассчитывать на уверенную победу россиянина.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.