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    Хачанов проиграет на старте «Мастерса» в Монреале?

    Диалло — Хачанов. Ставка (к. 2.34) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 6 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Диалло — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против канадца Габриэла Диалло в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Диалло

    Габриэлу на этот раз повезло — организаторы монреальского «Мастерса» предоставили ему wild card.

    Канадский теннисист занимает в рейтинге всего лишь 154-е место. Выше 129-й строчки он пока не поднимался.

    Но Диалло все равно не стоит недооценивать. В конце июля он стал победителем «челленджера» в Чикаго, а двумя месяцами ранее прошел непростую квалификацию на Ролан Гаррос.

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит отметить, что в 2024-м у 22-летнего Диалло пока не было побед на уровне основной сетки ATP.

    Хачанов

    Как там дела у Карена Хачанова? Так себе, если честно...Пожалуй, сейчас у него самый сложный период за последние несколько лет.

    На прошлой неделе Карен не прошел ни раунда на турнире в Вашингтоне. В первом же матче он проиграл 175-й ракетке мира Сон Чхан Хону.

    Хачанов взял у теннисиста из Южной Кореи всего лишь шесть геймов — 2:6, 4:6. Возможно, в тот день его что-то беспокоило, этого тоже нельзя исключать.

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    После грунтового турнира в Риме Хачанов провел семь матчей и одержал всего лишь два победы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 2.73, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: по правде говоря, с трудом верится, что Карен спокойно обыграет еще одного соперника из топ-200. Возможно, на этот раз будет не так драматично, но все равно не стоит рассчитывать на уверенную победу россиянина.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.

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    Диалло — Хачанов: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов проиграет на старте «Мастерса» в Монреале?
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