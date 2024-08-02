Шаповалов
У Дениса на этой неделе есть шикарный шанс наконец-то вернуться в топ-100.
Это точно случится, если канадский теннисист выиграет в столице США еще один матч.
Шаповалов начал неделю с разгромной победы над испанцем Робертой Баутистой-Агутом — 6:1, 6:4.
В следующем матче бывшая десятая ракетка мира спокойно остановил француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:1.
Самым пока что сложным получился матч против серба Миомира Кецмановича в четвертьфинале. Шаповалову понадобился дополнительный сет — 4:6, 6:4, 6:2.
Шелтон
Бен тем временем с большим трудом добрался до четвертьфинала, хотя по-настоящему серьезных соперников у него не было.
В первом матче американец отдал сет молдавскому теннисисту Раду Алботу — 6:4, 6:7, 6:3.
В следующем раунде Шелтон выиграл у Брэндона Накашимы в матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.
В текущем сезоне Шелтон еще ни разу не выигрывал на харде больше двух матчей подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.38, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.59.
Прогноз: месяц назад Бен переиграл Дениса в пятисетовом матче на Уимблдоне. Скорее всего, в предстоящем матче американец и канадец тоже устроят серьезны разборки. Вполне вероятно, что здесь будет и третий сет, и хотя бы один тай-брейк.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.