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    Шаповалов возьмет реванш у Шелтона?

    Шаповалов — Шелтон. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Вашингтоне 2 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Шелтон
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    Денис Шаповалов
    Американец Бен Шелтон сыграет против канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 2 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шаповалов

    У Дениса на этой неделе есть шикарный шанс наконец-то вернуться в топ-100.

    Это точно случится, если канадский теннисист выиграет в столице США еще один матч.
    Шаповалов начал неделю с разгромной победы над испанцем Робертой Баутистой-Агутом — 6:1, 6:4.

    В следующем матче бывшая десятая ракетка мира спокойно остановил француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    Самым пока что сложным получился матч против серба Миомира Кецмановича в четвертьфинале. Шаповалову понадобился дополнительный сет — 4:6, 6:4, 6:2.

    Шелтон

    Бен тем временем с большим трудом добрался до четвертьфинала, хотя по-настоящему серьезных соперников у него не было.

    В первом матче американец отдал сет молдавскому теннисисту Раду Алботу — 6:4, 6:7, 6:3.

    В следующем раунде Шелтон выиграл у Брэндона Накашимы в матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.

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    В текущем сезоне Шелтон еще ни разу не выигрывал на харде больше двух матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.38, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: месяц назад Бен переиграл Дениса в пятисетовом матче на Уимблдоне. Скорее всего, в предстоящем матче американец и канадец тоже устроят серьезны разборки. Вполне вероятно, что здесь будет и третий сет, и хотя бы один тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.

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    Шаповалов — Шелтон: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 02.08.2024. Прогнозы на теннис. Шаповалов возьмет реванш у Шелтона?
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