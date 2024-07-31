Рублев
Андрей, как и Карен Хачанов, тоже отказался от участия в олимпийском турнире.
По всей видимости, Рублев решил, что ему достаточно золотой медали, которую он выиграл вместе с Анастасией Павлюченковой в миксте на Играх в Токио.
Ну и наверняка Рублева напрягают его последние результаты. После победы на «Мастерсе» в Мадриде он провалил, по сути, все турниры.
На прошлой неделе Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло на грунтовом турнире в хорватском Умаге.
Ранее в этом сезоне Рублев выиграл на харде 13 матчей из 18-ти.
Ван Аш
Люка в первом круге одержал уверенную победу над соотечественником Артуром Казо — 6:4, 6:3.
Ван Ашу все-таки немного повезло, поскольку Казо уже несколько месяцев находится, мягко говоря, не в лучшей форме.
То же самое, в принципе, пару дней назад можно было сказать и про Ван Аша. Перед встречей с Казо он не смог пройти первый круг на четырех турнирах ATP подряд.
Лучшим результатом 20-летнего теннисиста в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Ван Аша букмекеры предлагают за 4.20.
Прогноз: несмотря на все недавние неудачи Андрея, рискнем предположить, что в этом матче у него не будет серьезных проблем. Француз не готов к агрессивному стилю российского теннисиста.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.97.