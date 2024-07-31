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    Сможет ли Рублев разгромить Ван Аша?

    Рублев — Ван Аш. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Вашингтон 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Ван Аш
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Люки Ван Аша во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Ван Аш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рублев

    Андрей, как и Карен Хачанов, тоже отказался от участия в олимпийском турнире.

    По всей видимости, Рублев решил, что ему достаточно золотой медали, которую он выиграл вместе с Анастасией Павлюченковой в миксте на Играх в Токио.

    Ну и наверняка Рублева напрягают его последние результаты. После победы на «Мастерсе» в Мадриде он провалил, по сути, все турниры.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло на грунтовом турнире в хорватском Умаге.

    Ранее в этом сезоне Рублев выиграл на харде 13 матчей из 18-ти.

    Ван Аш

    Люка в первом круге одержал уверенную победу над соотечественником Артуром Казо — 6:4, 6:3.

    Ван Ашу все-таки немного повезло, поскольку Казо уже несколько месяцев находится, мягко говоря, не в лучшей форме.

    То же самое, в принципе, пару дней назад можно было сказать и про Ван Аша. Перед встречей с Казо он не смог пройти первый круг на четырех турнирах ATP подряд.

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    Лучшим результатом 20-летнего теннисиста в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Ван Аша букмекеры предлагают за 4.20.

    Прогноз: несмотря на все недавние неудачи Андрея, рискнем предположить, что в этом матче у него не будет серьезных проблем. Француз не готов к агрессивному стилю российского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.97.

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    Рублев — Ван Аш: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев разгромить Ван Аша?
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