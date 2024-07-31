Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Люки Ван Аша во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Ван Аш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей, как и Карен Хачанов, тоже отказался от участия в олимпийском турнире.

По всей видимости, Рублев решил, что ему достаточно золотой медали, которую он выиграл вместе с Анастасией Павлюченковой в миксте на Играх в Токио.

Ну и наверняка Рублева напрягают его последние результаты. После победы на «Мастерсе» в Мадриде он провалил, по сути, все турниры.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло на грунтовом турнире в хорватском Умаге.

Ранее в этом сезоне Рублев выиграл на харде 13 матчей из 18-ти.

Ван Аш

Люка в первом круге одержал уверенную победу над соотечественником Артуром Казо — 6:4, 6:3.

Ван Ашу все-таки немного повезло, поскольку Казо уже несколько месяцев находится, мягко говоря, не в лучшей форме.

То же самое, в принципе, пару дней назад можно было сказать и про Ван Аша. Перед встречей с Казо он не смог пройти первый круг на четырех турнирах ATP подряд.

Лучшим результатом 20-летнего теннисиста в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Ван Аша букмекеры предлагают за 4.20.

Прогноз: несмотря на все недавние неудачи Андрея, рискнем предположить, что в этом матче у него не будет серьезных проблем. Француз не готов к агрессивному стилю российского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.97.