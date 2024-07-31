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    Сафиуллин снова шокирует Алькараса?

    Сафиуллин — Алькарас. Ставка (к. 2.05) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против испанца Карлоса Алькараса в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сафиуллин

    Как бы ни завершился предстоящий матч, уже сейчас можно сказать, что Роман достойно провел олимпийский турнир.

    В столице Франции он снова напомнил, что может обыгрывать соперников из топ-50.

    В первом круге Сафиуллин одержал победу над чилийцем Алехандро Табило (6:4, 6:4), который ранее в этом сезоне дошел до финала на всех покрытиях.

    Еще одним приятным сюрпризом стала победа над Томасом Этчеверри — 6:0, 7:6. Во втором сете аргентинец дважды вел с брейком, но для Сафиуллина это не стало большой проблемой.

    Прогнозы на теннис

    Роман всего лишь четвертый раз в сезоне выиграл два матча подряд (и это с учетом «челленджера» в Экс-ан-Провансе).

    Алькарас

    Карлос тем временем тоже не проиграл ни сета в предыдущих раундах. Но в его случае это было ожидаемо.

    В первом матче испанский теннисист выиграл у Хади Хабиба из Ливана — 6:3, 6:1.

    Во втором круге Алькарас одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:1, 7:6.

    Самый тревожный момент случился во втором сете, когда Карлитос отыграл сетбол при счете 4:5.

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    Также стоит отметить, что на этой неделе Алькарас очень сконцентрирован на турнире в парном разряде. Здесь он пытается выиграть золото вместе с Рафаэлем Надалем.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: здесь у букмекеров нет ни малейших сомнений победе фаворита. На Сафиуллин в этом матче можно поставить за 16.00.

    Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но при этом нельзя не отметить, что в прошлом году Роман выиграл у Карлоса на «Мастерсе» в Париже, причем очень уверенно — 6:3, 6:4.

    Правда, в тот момент испанец был максимально далек от своей оптимальной формы. Скорее всего, на этот раз Сафиуллин проиграет, но, возможно, не так разгромно, как многие думают.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.

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    Сафиуллин — Алькарас: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин снова шокирует Алькараса?
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