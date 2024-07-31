Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против испанца Карлоса Алькараса в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сафиуллин

Как бы ни завершился предстоящий матч, уже сейчас можно сказать, что Роман достойно провел олимпийский турнир.

В столице Франции он снова напомнил, что может обыгрывать соперников из топ-50.

В первом круге Сафиуллин одержал победу над чилийцем Алехандро Табило (6:4, 6:4), который ранее в этом сезоне дошел до финала на всех покрытиях.

Еще одним приятным сюрпризом стала победа над Томасом Этчеверри — 6:0, 7:6. Во втором сете аргентинец дважды вел с брейком, но для Сафиуллина это не стало большой проблемой.

Прогнозы на теннис

Роман всего лишь четвертый раз в сезоне выиграл два матча подряд (и это с учетом «челленджера» в Экс-ан-Провансе).

Алькарас

Карлос тем временем тоже не проиграл ни сета в предыдущих раундах. Но в его случае это было ожидаемо.

В первом матче испанский теннисист выиграл у Хади Хабиба из Ливана — 6:3, 6:1.

Во втором круге Алькарас одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:1, 7:6.

Самый тревожный момент случился во втором сете, когда Карлитос отыграл сетбол при счете 4:5.

Также стоит отметить, что на этой неделе Алькарас очень сконцентрирован на турнире в парном разряде. Здесь он пытается выиграть золото вместе с Рафаэлем Надалем.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: здесь у букмекеров нет ни малейших сомнений победе фаворита. На Сафиуллин в этом матче можно поставить за 16.00.

Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но при этом нельзя не отметить, что в прошлом году Роман выиграл у Карлоса на «Мастерсе» в Париже, причем очень уверенно — 6:3, 6:4.

Правда, в тот момент испанец был максимально далек от своей оптимальной формы. Скорее всего, на этот раз Сафиуллин проиграет, но, возможно, не так разгромно, как многие думают.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.