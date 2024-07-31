Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рууд

Каспер все-таки не может без приключений. Во втором круге бывшая вторая ракетка мира с трудом выиграл у Андреа Вавассори.

Норвежскому теннисисту понадобился даже третий сет в матче против 206-й ракетки мира — 4:6, 6:4, 6:3.

Но это совсем не означает, что теперь Рууда можно вычеркивать из списка претендентов на медали. Для любого из главных фаворитов он будет серьезным препятствием.

Прогнозы на теннис

Достаточно напомнить, что в этом году Каспер взял два титула на грунте (Барселона и Женева), а также дошел до финала в Монте-Карло и до полуфинала на Ролан Гаррос.

Серундоло

Аргентинский теннисист в первом круге одержал разгромную победу над Марсело Барриосом-Верой — 6:2, 6:1.

Примечательно, что Серундоло обыграл чилийца на следующий день после победы над итальянцем Лоренцо Музетти в финале турнира в хорватском Умаге.

Во втором круге олимпийского турнира аргентинский теннисист выиграл у француза Юго Эмбера — 7:5, 6:7, 7:5.

Серундоло за последние две недели провел на грунте девять матчей, в которых одержал восемь побед.

Также стоит отметить, что в полуфинале турнира в Умаге 25-летний Серундоло переиграл Андрея Рублева (7:6, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.47, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.69.

Прогноз: сразу скажем, что Франсиско ведет 3-2 в личных встречах с Каспером. В этом году они еще не встречались, а в прошлом аргентинец выиграл два из трех матчей против норвежца, в том числе на грунте в Барселоне.

Очевидно, что Рууду в предстоящем матче будет очень сложно подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.