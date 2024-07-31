Рууд
Каспер все-таки не может без приключений. Во втором круге бывшая вторая ракетка мира с трудом выиграл у Андреа Вавассори.
Норвежскому теннисисту понадобился даже третий сет в матче против 206-й ракетки мира — 4:6, 6:4, 6:3.
Но это совсем не означает, что теперь Рууда можно вычеркивать из списка претендентов на медали. Для любого из главных фаворитов он будет серьезным препятствием.
Достаточно напомнить, что в этом году Каспер взял два титула на грунте (Барселона и Женева), а также дошел до финала в Монте-Карло и до полуфинала на Ролан Гаррос.
Серундоло
Аргентинский теннисист в первом круге одержал разгромную победу над Марсело Барриосом-Верой — 6:2, 6:1.
Примечательно, что Серундоло обыграл чилийца на следующий день после победы над итальянцем Лоренцо Музетти в финале турнира в хорватском Умаге.
Во втором круге олимпийского турнира аргентинский теннисист выиграл у француза Юго Эмбера — 7:5, 6:7, 7:5.
Серундоло за последние две недели провел на грунте девять матчей, в которых одержал восемь побед.
Также стоит отметить, что в полуфинале турнира в Умаге 25-летний Серундоло переиграл Андрея Рублева (7:6, 6:4).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.47, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.69.
Прогноз: сразу скажем, что Франсиско ведет 3-2 в личных встречах с Каспером. В этом году они еще не встречались, а в прошлом аргентинец выиграл два из трех матчей против норвежца, в том числе на грунте в Барселоне.
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Очевидно, что Рууду в предстоящем матче будет очень сложно подтвердить статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.