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    Рууд снова проиграет Серундоло?

    Рууд — Серундоло. Ставка (к. 2.00) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Серундоло
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рууд

    Каспер все-таки не может без приключений. Во втором круге бывшая вторая ракетка мира с трудом выиграл у Андреа Вавассори.

    Норвежскому теннисисту понадобился даже третий сет в матче против 206-й ракетки мира — 4:6, 6:4, 6:3.

    Но это совсем не означает, что теперь Рууда можно вычеркивать из списка претендентов на медали. Для любого из главных фаворитов он будет серьезным препятствием.

    Прогнозы на теннис

    Достаточно напомнить, что в этом году Каспер взял два титула на грунте (Барселона и Женева), а также дошел до финала в Монте-Карло и до полуфинала на Ролан Гаррос.

    Серундоло

    Аргентинский теннисист в первом круге одержал разгромную победу над Марсело Барриосом-Верой — 6:2, 6:1.

    Примечательно, что Серундоло обыграл чилийца на следующий день после победы над итальянцем Лоренцо Музетти в финале турнира в хорватском Умаге.

    Во втором круге олимпийского турнира аргентинский теннисист выиграл у француза Юго Эмбера — 7:5, 6:7, 7:5.

    Серундоло за последние две недели провел на грунте девять матчей, в которых одержал восемь побед.

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    Также стоит отметить, что в полуфинале турнира в Умаге 25-летний Серундоло переиграл Андрея Рублева (7:6, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.47, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.69.

    Прогноз: сразу скажем, что Франсиско ведет 3-2 в личных встречах с Каспером. В этом году они еще не встречались, а в прошлом аргентинец выиграл два из трех матчей против норвежца, в том числе на грунте в Барселоне.

    Очевидно, что Рууду в предстоящем матче будет очень сложно подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

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