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    Наварро доставит проблемы азиатке?

    Наварро — Жен. Ставка (к. 2.19) и прогноз на матч Олимпиады 31 июля 2024 года

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    Эмма Наварро
    Американка Эмма Наварро и китаянка Синьвэнь Жен встретятся в третьем круге Олимпийских игр. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Жен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 30 Июля 2024 года

    Эмма Наварро (США)

  • Париж-2024. Женщины
    •  Эмма Наварро (США) 13:00 Чжэн Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •

    Эмма Наварро

    Когда Наварро только начинала играть в теннис, то многие припоминали ей, кто её родители и каким влиянием они могут обладать.

    Но, благодаря собственному прогрессу и работой над качеством игры в теннис Эмма стала действительно стала классной теннисисткой, которая по делу входит в двадцатку сильнейших на данный момент времени.

    В Париже американка стартовала с двух побед, но соперницы были не такие сильные, как у некоторых других фавориток олимпийского турнира.

    В предстоящем матче против Жен легкой прогулки не намечается, поскольку американке придется иметь дело с высококлассным, организованным и динамичным теннисом.

    Синвэнь Жен

    Китаянка Жен по делу считается сильнейшей представительницей своей страны на текущий момент в рейтинге.

    Прогнозы на теннис

    Благодаря своим солидным и стабильным результатам по сезону она впервые в своей непродолжительной карьере смогла зайти в десятку лучших, и сейчас располагается на седьмом месте в рейтинге.

    На грунте в Париже она не испытала никаких проблем с проходом возрастной итальянки Эррани и голландки Рус.

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    В матче против Наварро не получится простой игры для азиатки, поскольку американка довольно серьезно прибавила в качестве игры по этому сезону.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Наварро — 2.19, победа Жен — 1.57.

    Прогноз: Наварро оставит все силы на корте, но победит сильную соперницу

    Ставка: П1 за 2.19

    Альтернативный прогноз: В матче будет приличное количество геймов

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.43

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    Наварро — Жен: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на теннис. Наварро доставит проблемы азиатке?
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