Американка Эмма Наварро и китаянка Синьвэнь Жен встретятся в третьем круге Олимпийских игр. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Жен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эмма Наварро

Когда Наварро только начинала играть в теннис, то многие припоминали ей, кто её родители и каким влиянием они могут обладать.

Но, благодаря собственному прогрессу и работой над качеством игры в теннис Эмма стала действительно стала классной теннисисткой, которая по делу входит в двадцатку сильнейших на данный момент времени.

В Париже американка стартовала с двух побед, но соперницы были не такие сильные, как у некоторых других фавориток олимпийского турнира.

В предстоящем матче против Жен легкой прогулки не намечается, поскольку американке придется иметь дело с высококлассным, организованным и динамичным теннисом.

Синвэнь Жен

Китаянка Жен по делу считается сильнейшей представительницей своей страны на текущий момент в рейтинге.

Прогнозы на теннис

Благодаря своим солидным и стабильным результатам по сезону она впервые в своей непродолжительной карьере смогла зайти в десятку лучших, и сейчас располагается на седьмом месте в рейтинге.

На грунте в Париже она не испытала никаких проблем с проходом возрастной итальянки Эррани и голландки Рус.

В матче против Наварро не получится простой игры для азиатки, поскольку американка довольно серьезно прибавила в качестве игры по этому сезону.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Наварро — 2.19, победа Жен — 1.57.

Прогноз: Наварро оставит все силы на корте, но победит сильную соперницу

Ставка: П1 за 2.19

Альтернативный прогноз: В матче будет приличное количество геймов

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.43