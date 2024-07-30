Эмма Наварро (США)
Чжэн Циньвэнь
Эмма Наварро
Когда Наварро только начинала играть в теннис, то многие припоминали ей, кто её родители и каким влиянием они могут обладать.
Но, благодаря собственному прогрессу и работой над качеством игры в теннис Эмма стала действительно стала классной теннисисткой, которая по делу входит в двадцатку сильнейших на данный момент времени.
В Париже американка стартовала с двух побед, но соперницы были не такие сильные, как у некоторых других фавориток олимпийского турнира.
В предстоящем матче против Жен легкой прогулки не намечается, поскольку американке придется иметь дело с высококлассным, организованным и динамичным теннисом.
Синвэнь Жен
Китаянка Жен по делу считается сильнейшей представительницей своей страны на текущий момент в рейтинге.
Благодаря своим солидным и стабильным результатам по сезону она впервые в своей непродолжительной карьере смогла зайти в десятку лучших, и сейчас располагается на седьмом месте в рейтинге.
На грунте в Париже она не испытала никаких проблем с проходом возрастной итальянки Эррани и голландки Рус.
В матче против Наварро не получится простой игры для азиатки, поскольку американка довольно серьезно прибавила в качестве игры по этому сезону.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Наварро — 2.19, победа Жен — 1.57.
Прогноз: Наварро оставит все силы на корте, но победит сильную соперницу
- 1.96Музетти — Навоне: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.17Зверев — Махач: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.07Дрейпер — Фриц: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: П1 за 2.19
Альтернативный прогноз: В матче будет приличное количество геймов
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.43