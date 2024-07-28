Испанец Рафаэль Надаль сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Надаль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фучович

Мартон приехал в Париж после серии поражений. Свой последний матч он выиграл еще в начале мая, когда дошел до полуфинала на «челленджере» в итальянском Кальяри.

После этого венгерский теннисист не прошел первый круг на четырех турнирах подряд — в Риме, на Ролан Гаррос, Уимблдоне и в Кицбюэле.

Но зато перед этим Фучович выиграл грунтовый турнир в Бухаресте и добрался до полуфинала в португальском Эшториле.

Прогнозы на теннис

Понятно, что Фучович вряд ли будет бороться за медаль, но судя по его комментариям, он очень хочет расстроить грунтового короля и всю Испанию.

Надаль

Рафа в пятницу принял участие в эстафете олимпийского огня во время церемонии открытия парижских Игр.

Это было чересчур эмоционально, особенно в моменте, когда Надаль принял факел из рук легендарного французского футболиста Зинедина Зидана.

Безусловно, Надаль ставит перед собой самые максимальные цели, но есть ощущение, что на своей последней Олимпиаде он все-таки не сможет попасть на пьедестал.

На недавнем турнире в шведском Бостаде 38-летний Надаль проиграл в финале португальцу Нуну Боржешу. А перед этим 14-кратный чемпион Ролан Гаррос провел четыре часа на корте в матче с аргентинцем Мариано Навоне — даже здесь было чересчур сложно.

Если что, Рафа двукратный олимпийский чемпион — в 2008-м он выиграл золото на турнире в Пекине в одиночке, а в 2016-м в Рио-де-Жанейро вместе с Марком Лопесом победил в парном разряде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.76, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: сложно будет Рафе, всем его поклонникам надо готовиться к самому неприятному сценарию. Фучович действительно способен удивить грунтового короля. К сожалению, лучшие спортивные годы Надаля остались в прошлом.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.41.