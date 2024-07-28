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    Саккари разгромит не игравшую год Ковинич?

    Саккари — Ковинич. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч Олимпиады 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Саккари — Ковинич
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    Мария Саккари
    Гречанка Мария Саккари и черногорка Данка Ковинич встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 28 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саккари — Ковинич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 28 Июля 2024 года

    Мария Саккари

  • Греция
    •  Мария Саккари 13:00 Данка Ковинич

    Данка Ковинич

  • Черногория
    •

    Мария Саккари

    Кто бы что ни говорил про психологические проблемы Саккари, но когда ей нужно настроиться на матч или турнир, то она способная это сделать.

    В последнее время провалов в первых раундах статусных турниров у гречанки стало меньше, но они все же проскакивают.

    Хочется верить, что на турнире в Париже Мария настроится должным образом и в полной мере отыграется за провал на «Ролан Гаррос» этого года

    В первом матче на турнире Саккари сыграет против Ковинич, которая не принимала участия в официальных матчах почти год.

    Данка Ковинич

    На протяжении всей своей карьеры Ковинич подавала серьезные надежды и играла некоторое время на достойном уровне, но нестабильность стала определяющей в том, что черногорка не смогла закрепиться в элите женского теннисного тура.

    Прогнозы на теннис

    Последние сезоны у Данки совсем не получаются, поскольку она провела мало матчей из-за травм, но даже в не долгосрочных отрезках, когда со здоровьем все было хорошо, черногорка все равно играла без особого задора.

    В этом году Данка вообще не провела ни одного матча, а на турнир в Париже попала через «уайлд кард».

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    Хочется поверить, что балканская спортсменка может достойно выступить в матче против Саккари, но в реальности такая вероятность развития матча практически около нулевая.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Саккари — 1.04, победа Ковинич — 11.50.

    Прогноз: Гречанка заберет себе легкую победу

    Ставка: Ф1 (-7) за 1.89

    Альтернативный прогноз: Матч закончится, не успев начаться

    Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 5.05

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    Саккари — Ковинич: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на теннис. Саккари разгромит не игравшую год Ковинич?
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