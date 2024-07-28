Мария Саккари
Данка Ковинич
Мария Саккари
Кто бы что ни говорил про психологические проблемы Саккари, но когда ей нужно настроиться на матч или турнир, то она способная это сделать.
В последнее время провалов в первых раундах статусных турниров у гречанки стало меньше, но они все же проскакивают.
Хочется верить, что на турнире в Париже Мария настроится должным образом и в полной мере отыграется за провал на «Ролан Гаррос» этого года
В первом матче на турнире Саккари сыграет против Ковинич, которая не принимала участия в официальных матчах почти год.
Данка Ковинич
На протяжении всей своей карьеры Ковинич подавала серьезные надежды и играла некоторое время на достойном уровне, но нестабильность стала определяющей в том, что черногорка не смогла закрепиться в элите женского теннисного тура.
Последние сезоны у Данки совсем не получаются, поскольку она провела мало матчей из-за травм, но даже в не долгосрочных отрезках, когда со здоровьем все было хорошо, черногорка все равно играла без особого задора.
В этом году Данка вообще не провела ни одного матча, а на турнир в Париже попала через «уайлд кард».
Хочется поверить, что балканская спортсменка может достойно выступить в матче против Саккари, но в реальности такая вероятность развития матча практически около нулевая.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Саккари — 1.04, победа Ковинич — 11.50.
Прогноз: Гречанка заберет себе легкую победу
- 1.87Линетт — Андреева: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.67Шериф — Возняцки: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.87Френх — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Ставка: Ф1 (-7) за 1.89
Альтернативный прогноз: Матч закончится, не успев начаться
Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 5.05