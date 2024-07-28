Гречанка Мария Саккари и черногорка Данка Ковинич встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 28 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саккари — Ковинич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мария Саккари

Кто бы что ни говорил про психологические проблемы Саккари, но когда ей нужно настроиться на матч или турнир, то она способная это сделать.

В последнее время провалов в первых раундах статусных турниров у гречанки стало меньше, но они все же проскакивают.

Хочется верить, что на турнире в Париже Мария настроится должным образом и в полной мере отыграется за провал на «Ролан Гаррос» этого года

В первом матче на турнире Саккари сыграет против Ковинич, которая не принимала участия в официальных матчах почти год.

Данка Ковинич

На протяжении всей своей карьеры Ковинич подавала серьезные надежды и играла некоторое время на достойном уровне, но нестабильность стала определяющей в том, что черногорка не смогла закрепиться в элите женского теннисного тура.

Прогнозы на теннис

Последние сезоны у Данки совсем не получаются, поскольку она провела мало матчей из-за травм, но даже в не долгосрочных отрезках, когда со здоровьем все было хорошо, черногорка все равно играла без особого задора.

В этом году Данка вообще не провела ни одного матча, а на турнир в Париже попала через «уайлд кард».

Хочется поверить, что балканская спортсменка может достойно выступить в матче против Саккари, но в реальности такая вероятность развития матча практически около нулевая.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Саккари — 1.04, победа Ковинич — 11.50.

Прогноз: Гречанка заберет себе легкую победу

Ставка: Ф1 (-7) за 1.89

Альтернативный прогноз: Матч закончится, не успев начаться

Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 5.05