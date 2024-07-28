Француз Гаэль Монфис сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Монфис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Музетти

Итальянский теннисист не лучшим образом провел первые месяцы сезона, но сейчас он просто один из лучших.

Вот результаты Музетти за последние полтора месяца: полуфинал в Штутгарте, финал в Лондоне, полуфинал на Уимблдоне и финал в Умаге.

Конечно же, главным сюрпризом стало выступление Лоренцо на британском мэйджоре, по итогам которого он снова вернулся в топ-20.

Прогнозы на теннис

На этой неделе Музетти проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в финале грунтового турнира в Умаге. Очевидно, что он успел восстановиться после серии турниров на траве и смена покрытия не стала для него проблемой.

Монфис

Гаэль в этом году тоже показал неплохие результаты на траве. Сначала он дошел до полуфинала на Мальорке, а потом до третьего круга на Уимблдоне. В каком-то смысле это стало сюрпризом, потому что после 2019 года француз почти не играл на этом покрытии.

Но сейчас нужно обратить внимание, прежде всего, на весенние выступления Монфиса на грунте.

Как и в предыдущих сезонах, бывшей шестой ракетке мира явно не нравится играть на глине.

Монфис выиграл по одному матчу в Эшториле, Монте-Карло и на Ролан Гаррос, а в Мадриде и Риме не смог пройти даже первый круг.

Вне всяких сомнений, Гаэль настроен как можно лучше выступить на домашней Олимпиаде, но на грунте ему будет сложно порадовать местную публику.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.50, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.60.

Прогноз: в конце мая Лоренцо спокойно переиграл француза во втором круге Ролан Гаррос — 7:5, 6:1, 6:4. Трибуны снова будут неистово поддерживать своего кумира, но итальянец, скорее всего, обыграет 37-летнего француза и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти в двух сетах за 2.20.