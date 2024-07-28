ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра Андреева28 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Максим Глушенков и Вячеслав Караваев«Зенит» снова подтвердил статус главного фаворита РПЛ. Питерцы легко победили «Рубин» в гостях Лионель МессиПерепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века
  • 10:19
    • «Севилья» может подписать Чалова
  • 08:18
    • Белал Мухаммад новый чемпион UFC в полусреднем весе
  • 00:10
    • Кореец Санг Ук победил в мужском фехтовании на сабле, у женщин золото в шпаге досталось Конг из Гонконга
  • 00:08
    • Япония победила Мали, Франция была сильнее Гвинеи
  • 23:18
    • Австралия выиграла женскую эстафету на 4х100 м вольным стилем, а США — мужскую
  • 22:27
    • Надаль и Алькарас вышли во второй круг на Олимпиаде
  • 21:47
    • Казахстанец Сметов и японка Цунода выиграли золотые медали в дзюдо
    Все новости спорта

    Монфис возьмет реванш у Музетти?

    Музетти — Монфис. Ставка (к. 2.20) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 28 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Париж-2024 Прогнозы на ATP Прогнозы на Гаэль Монфис Прогнозы на Лоренцо Музетти
    Прогноз и ставки на Музетти — Монфис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Монфис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Париж-2024. Мужчины 28 Июля 2024 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 17:30 Гаэль Монфис

    Гаэль Монфис

  • Франция
    •

    Музетти

    Итальянский теннисист не лучшим образом провел первые месяцы сезона, но сейчас он просто один из лучших.

    Вот результаты Музетти за последние полтора месяца: полуфинал в Штутгарте, финал в Лондоне, полуфинал на Уимблдоне и финал в Умаге.

    Конечно же, главным сюрпризом стало выступление Лоренцо на британском мэйджоре, по итогам которого он снова вернулся в топ-20.

    Прогнозы на теннис

    На этой неделе Музетти проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в финале грунтового турнира в Умаге. Очевидно, что он успел восстановиться после серии турниров на траве и смена покрытия не стала для него проблемой.

    Монфис

    Гаэль в этом году тоже показал неплохие результаты на траве. Сначала он дошел до полуфинала на Мальорке, а потом до третьего круга на Уимблдоне. В каком-то смысле это стало сюрпризом, потому что после 2019 года француз почти не играл на этом покрытии.

    Но сейчас нужно обратить внимание, прежде всего, на весенние выступления Монфиса на грунте.

    Как и в предыдущих сезонах, бывшей шестой ракетке мира явно не нравится играть на глине.

    Монфис выиграл по одному матчу в Эшториле, Монте-Карло и на Ролан Гаррос, а в Мадриде и Риме не смог пройти даже первый круг.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Вне всяких сомнений, Гаэль настроен как можно лучше выступить на домашней Олимпиаде, но на грунте ему будет сложно порадовать местную публику.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.50, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: в конце мая Лоренцо спокойно переиграл француза во втором круге Ролан Гаррос — 7:5, 6:1, 6:4. Трибуны снова будут неистово поддерживать своего кумира, но итальянец, скорее всего, обыграет 37-летнего француза и в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти в двух сетах за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Линетт — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Саккари — Ковинич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Векич — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Александрова — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фучович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кочаретто — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дрейпер — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Химки — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Пегула — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Табило — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Музетти — Монфис: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на теннис. Монфис возьмет реванш у Музетти?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры