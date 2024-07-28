Лоренцо Музетти
Гаэль Монфис
Музетти
Итальянский теннисист не лучшим образом провел первые месяцы сезона, но сейчас он просто один из лучших.
Вот результаты Музетти за последние полтора месяца: полуфинал в Штутгарте, финал в Лондоне, полуфинал на Уимблдоне и финал в Умаге.
Конечно же, главным сюрпризом стало выступление Лоренцо на британском мэйджоре, по итогам которого он снова вернулся в топ-20.
На этой неделе Музетти проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в финале грунтового турнира в Умаге. Очевидно, что он успел восстановиться после серии турниров на траве и смена покрытия не стала для него проблемой.
Монфис
Гаэль в этом году тоже показал неплохие результаты на траве. Сначала он дошел до полуфинала на Мальорке, а потом до третьего круга на Уимблдоне. В каком-то смысле это стало сюрпризом, потому что после 2019 года француз почти не играл на этом покрытии.
Но сейчас нужно обратить внимание, прежде всего, на весенние выступления Монфиса на грунте.
Как и в предыдущих сезонах, бывшей шестой ракетке мира явно не нравится играть на глине.
Монфис выиграл по одному матчу в Эшториле, Монте-Карло и на Ролан Гаррос, а в Мадриде и Риме не смог пройти даже первый круг.
Вне всяких сомнений, Гаэль настроен как можно лучше выступить на домашней Олимпиаде, но на грунте ему будет сложно порадовать местную публику.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.50, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.60.
Прогноз: в конце мая Лоренцо спокойно переиграл француза во втором круге Ролан Гаррос — 7:5, 6:1, 6:4. Трибуны снова будут неистово поддерживать своего кумира, но итальянец, скорее всего, обыграет 37-летнего француза и в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: победа Музетти в двух сетах за 2.20.