Екатерина Александрова
Юань Юэ
Александрова
Екатерина Александрова без игрового опыта выступает месяц. Последнюю игру на корте российская теннисистка провела против Донны Векич из Ховартии, которая не пустила нашу спортсменку в четвертьфинал WTA Бад Хомбург (4:6, 6:3, 3:6).
В Бад Хомбурге Александрова провела два матча, в стартовой игре была победа над теннисисткой Надя Подороска (6:3, 6:0).
Отметим, что Катя Александрова выбыла из строя на месяц в связи с болезнью, поэтому российская теннисистка не смогла участвовать на турнире Большого шлема — «Уимблдон-2024».
В рейтинге женской теннисной ассоциации Екатерина Александрова занимает 28 место.
Юань
В последних пяти матчах Юэ Юань выиграла лишь одну встречу, было это в британском Истбурне, где китайская спортсменка выиграла у Анастасии Потаповой из России (6:3, 6:6), так как Потапова не смогла продолжить играть из-за травмы колена.
На траве Юань провела шесть матчей в этом сезоне: проигрыши от канадки Андрееску в Хертонгебосе (4:6, 4:6), американки Стивенс в Бирмингеме (3:6, 3:6), россиянки Дарьи Касаткиной в Истбурне (6:3, 4:6, 0:6) и нидерландки Рус на Уимблдоне.
В рейтинге женской теннисной ассоциациии теннисистка из России занимает 40 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Александрова в этом матче можно поставить за 1.42, победу Юань букмекеры предлагают за 2.89.
- 2.07Хиджиката — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.87Линетт — Андреева: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.92Зверев — Муньяр: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Екатерина Александрова выше классом, чем Юэ Юань, и это несмотря на то, что у российской теннисистки не было игровой практики месяц. Мы предлагаем поставить на победу Александровой в предстоящей игре Олимпиады.
Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-4.5) с коэффициентом 2.17.