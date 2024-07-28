Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Юэ Юань встретятся в первом круге Олимпийского турнира в Париже. Матч пройдёт 28 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Юань, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерина Александрова без игрового опыта выступает месяц. Последнюю игру на корте российская теннисистка провела против Донны Векич из Ховартии, которая не пустила нашу спортсменку в четвертьфинал WTA Бад Хомбург (4:6, 6:3, 3:6).

В Бад Хомбурге Александрова провела два матча, в стартовой игре была победа над теннисисткой Надя Подороска (6:3, 6:0).

Прогнозы на теннис

Отметим, что Катя Александрова выбыла из строя на месяц в связи с болезнью, поэтому российская теннисистка не смогла участвовать на турнире Большого шлема — «Уимблдон-2024».

В рейтинге женской теннисной ассоциации Екатерина Александрова занимает 28 место.

Юань

В последних пяти матчах Юэ Юань выиграла лишь одну встречу, было это в британском Истбурне, где китайская спортсменка выиграла у Анастасии Потаповой из России (6:3, 6:6), так как Потапова не смогла продолжить играть из-за травмы колена.

На траве Юань провела шесть матчей в этом сезоне: проигрыши от канадки Андрееску в Хертонгебосе (4:6, 4:6), американки Стивенс в Бирмингеме (3:6, 3:6), россиянки Дарьи Касаткиной в Истбурне (6:3, 4:6, 0:6) и нидерландки Рус на Уимблдоне.

В рейтинге женской теннисной ассоциациии теннисистка из России занимает 40 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрова в этом матче можно поставить за 1.42, победу Юань букмекеры предлагают за 2.89.

Прогноз: Екатерина Александрова выше классом, чем Юэ Юань, и это несмотря на то, что у российской теннисистки не было игровой практики месяц. Мы предлагаем поставить на победу Александровой в предстоящей игре Олимпиады.

Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-4.5) с коэффициентом 2.17.