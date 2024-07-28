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    Александрова — Юань. Ставка (к. 2.17) и прогноз на матч Олимпийского турнира в Париже 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Юань
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Юэ Юань встретятся в первом круге Олимпийского турнира в Париже. Матч пройдёт 28 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Юань, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 28 Июля 2024 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 13:00 Юань Юэ

    Юань Юэ

  • Китай
    •

    Александрова

    Екатерина Александрова без игрового опыта выступает месяц. Последнюю игру на корте российская теннисистка провела против Донны Векич из Ховартии, которая не пустила нашу спортсменку в четвертьфинал WTA Бад Хомбург (4:6, 6:3, 3:6).

    В Бад Хомбурге Александрова провела два матча, в стартовой игре была победа над теннисисткой Надя Подороска (6:3, 6:0).

    Прогнозы на теннис

    Отметим, что Катя Александрова выбыла из строя на месяц в связи с болезнью, поэтому российская теннисистка не смогла участвовать на турнире Большого шлема — «Уимблдон-2024».

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Екатерина Александрова занимает 28 место.

    Юань

    В последних пяти матчах Юэ Юань выиграла лишь одну встречу, было это в британском Истбурне, где китайская спортсменка выиграла у Анастасии Потаповой из России (6:3, 6:6), так как Потапова не смогла продолжить играть из-за травмы колена.

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    • На траве Юань провела шесть матчей в этом сезоне: проигрыши от канадки Андрееску в Хертонгебосе (4:6, 4:6), американки Стивенс в Бирмингеме (3:6, 3:6), россиянки Дарьи Касаткиной в Истбурне (6:3, 4:6, 0:6) и нидерландки Рус на Уимблдоне.

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии теннисистка из России занимает 40 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрова в этом матче можно поставить за 1.42, победу Юань букмекеры предлагают за 2.89.

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    Прогноз: Екатерина Александрова выше классом, чем Юэ Юань, и это несмотря на то, что у российской теннисистки не было игровой практики месяц. Мы предлагаем поставить на победу Александровой в предстоящей игре Олимпиады.

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-4.5) с коэффициентом 2.17.

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