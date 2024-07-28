Норвежец Каспер Рууд сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Даниэль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рууд

Каспер после Ролан Гаррос до сих пор провел лишь три матча. С одной стороны, это хорошо — норвежец отдохнул, набрался сил, но при этом есть подозрение, что отсутствие соревновательной практики может стать серьезной проблемой.

На Уимблдоне норвежец, как и обежал, не стал напрягаться — уже во втором круге он проиграл 37-летнему итальянцу Фабио Фоньини.

В середине июля Рууд провалил турнир в шведском Бостаде. Здесь бывшая вторая ракетка мира вообще не выиграл ни одного матча, сразу же уступив бразильцу Тиаго Монтейро (3:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

Но также стоит отметить, что весной Рууд взял титул в Барселоне, дошел до финала в Монте-Карло, выиграл турнир в Женеве и третий год подряд добрался до полуфинала на Ролан Гаррос.

Даниэль

Японский теннисист тем временем провел в текущем сезоне на грунте 15 матчей, в которых одержал всего лишь пять побед.

Таро прошел первый круг только на двух грунтовых турнирах — в Мюнхене и Мадриде. Но победы над Кристофером О`Коннеллом и Александром Вукичем сложно назвать показательными — оба австралийца тоже не впечатляют на этом покрытии.

Пока что главным и единственным успехом Даниэля в этом году остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

Ранее в июле Даниэль не прошел первый круг на Уимблдоне, в шведском Бостаде и на «челленджере» в Зальцбурге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в уверенной победе фаворита. На Даниэля можно поставить за 8.00.

Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но при этом есть одна интересная деталь — в прошлом году Каспер сенсационно уступил японцу в Акапулько. Таро в том матче переиграл норвежца на решающем тай-брейке.

В общем, Рууд возьмет реванш, но предстоящий матч, скорее всего, получится нервным.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.