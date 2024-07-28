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    Рууд на олимпийском турнире не пройдет даже первый круг?

    Рууд — Даниэль. Ставка (к. 1.92) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 28 июля 2024 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Даниэль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 28 Июля 2024 года

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 14:30 Таро Дэниэл

    Таро Дэниэл

  • Япония
    •

    Рууд

    Каспер после Ролан Гаррос до сих пор провел лишь три матча. С одной стороны, это хорошо — норвежец отдохнул, набрался сил, но при этом есть подозрение, что отсутствие соревновательной практики может стать серьезной проблемой.

    На Уимблдоне норвежец, как и обежал, не стал напрягаться — уже во втором круге он проиграл 37-летнему итальянцу Фабио Фоньини.

    В середине июля Рууд провалил турнир в шведском Бостаде. Здесь бывшая вторая ракетка мира вообще не выиграл ни одного матча, сразу же уступив бразильцу Тиаго Монтейро (3:6, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит отметить, что весной Рууд взял титул в Барселоне, дошел до финала в Монте-Карло, выиграл турнир в Женеве и третий год подряд добрался до полуфинала на Ролан Гаррос.

    Даниэль

    Японский теннисист тем временем провел в текущем сезоне на грунте 15 матчей, в которых одержал всего лишь пять побед.

    Таро прошел первый круг только на двух грунтовых турнирах — в Мюнхене и Мадриде. Но победы над Кристофером О`Коннеллом и Александром Вукичем сложно назвать показательными — оба австралийца тоже не впечатляют на этом покрытии.

    Пока что главным и единственным успехом Даниэля в этом году остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

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    Ранее в июле Даниэль не прошел первый круг на Уимблдоне, в шведском Бостаде и на «челленджере» в Зальцбурге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в уверенной победе фаворита. На Даниэля можно поставить за 8.00.

    Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но при этом есть одна интересная деталь — в прошлом году Каспер сенсационно уступил японцу в Акапулько. Таро в том матче переиграл норвежца на решающем тай-брейке.

    В общем, Рууд возьмет реванш, но предстоящий матч, скорее всего, получится нервным.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.

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