Дрейпер
Джек в прошлом месяце классно провел несколько турниров на траве, благодаря чему дебютировал в топ-30.
Главным достижением британца стала победа на турнире в Штутгарте. В финале он выиграл у итальянца Маттео Берреттини.
Вскоре после этого Дрейпер дошел до четвертьфинала в Лондоне. Здесь главным событием стала его победа над Карлосом Алькарасом во втором круге.
Вопреки ожиданиям, но Уимблдоне Дрейпер разочаровал. Сначала он с трудом выиграл у шведа Элиаса Имера, а потом усупил Кэмерону Норри.
На грунте в текущем сезоне Джек выиграл лишь четыре матча из десяти.
Нисикори
Кей тем временем попал на олимпийский турнир благодаря защищенному рейтингу.
Эту неделю японский теннисист начал в статусе 435-й ракетки мира.
В текущем сезоне Нисикори до сих пор провел лишь четыре матча. Вот его результаты: проиграл Себастьяну Офнеру на «Мастерсе» в Майами, еще через два месяца одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло на Ролан Гаррос, после чего уступил Бену Шелтону. На Уимблдоне бывшая четвертая ракетка мира проиграл в первом кругу Артуру Риндеркнешу.
Летом прошлого года Нисикори провел десять матчей на харде. Перед этим он не играл почти два года из-за различных травм.
Сейчас Нисикори тоже далек от своей оптимальной формы. Несмотря на это, он все равно решил сыграть на Олимпиаде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.28, победу Нисикори букмекеры предлагают за 3.70.
Прогноз: как говорится, главное не победа, а участие — эта фраза лучше всего описывает присутствие Нисикори на олимпийском турнире. Вряд ли у британца будут серьезные проблемы в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера в двух сетах за 1.82.