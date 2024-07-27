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    Нисикори удивит Дрейпера?

    Дрейпер — Нисикори. Ставка (к. 1.82) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Нисикори
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против японца Кея Нисикори в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Дрейпер

    Джек в прошлом месяце классно провел несколько турниров на траве, благодаря чему дебютировал в топ-30.

    Главным достижением британца стала победа на турнире в Штутгарте. В финале он выиграл у итальянца Маттео Берреттини.

    Вскоре после этого Дрейпер дошел до четвертьфинала в Лондоне. Здесь главным событием стала его победа над Карлосом Алькарасом во втором круге.

    Вопреки ожиданиям, но Уимблдоне Дрейпер разочаровал. Сначала он с трудом выиграл у шведа Элиаса Имера, а потом усупил Кэмерону Норри.

    Прогнозы на теннис

    На грунте в текущем сезоне Джек выиграл лишь четыре матча из десяти.

    Нисикори

    Кей тем временем попал на олимпийский турнир благодаря защищенному рейтингу.

    Эту неделю японский теннисист начал в статусе 435-й ракетки мира.

    В текущем сезоне Нисикори до сих пор провел лишь четыре матча. Вот его результаты: проиграл Себастьяну Офнеру на «Мастерсе» в Майами, еще через два месяца одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло на Ролан Гаррос, после чего уступил Бену Шелтону. На Уимблдоне бывшая четвертая ракетка мира проиграл в первом кругу Артуру Риндеркнешу.

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    Летом прошлого года Нисикори провел десять матчей на харде. Перед этим он не играл почти два года из-за различных травм.

    Сейчас Нисикори тоже далек от своей оптимальной формы. Несмотря на это, он все равно решил сыграть на Олимпиаде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.28, победу Нисикори букмекеры предлагают за 3.70.

    Прогноз: как говорится, главное не победа, а участие — эта фраза лучше всего описывает присутствие Нисикори на олимпийском турнире. Вряд ли у британца будут серьезные проблемы в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера в двух сетах за 1.82.

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