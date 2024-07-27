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    Сможет ли Пол обыграть Дардери?

    Дардери — Пол. Ставка (к. 2.25) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дардери — Пол
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Пол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Дардери

    Лучано на этой неделе успел сыграть в хорватском Умаге. Получилось так себе — уже во втором круге его спокойно остановил 18-летний чех Якуб Меньшик.

    Но при этом нет никаких сомнений, что итальянец отлично готов к турниру в рамках Олимпиады, который пройдет на кортах Ролан Гаррос.

    Дело в том, что Дардери в этом году провел на грунте уже 51 матч. На этом отрезке у него 37 побед и 14 поражений.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом 22-летнего Дардери пока остается сенсационная победа на турнире в аргентинской Кордове. Еще на пяти грунтовых турнирах он выиграл не менее двух матчей.

    Пол

    Томми тем временем еще ни разу не играл после Уимблдона, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала.

    Кроме того, перед британским мэйджором американский теннисист стал победителем престижного травяного турнира в Лондоне.

    После этого Пол решил сосредоточиться на самостоятельной подготовке к олимпийскому турниру.

    В отличие от Дардери, Пол в текущем сезоне провел на грунте лишь 10 матчей. Но при этом на «тысячнике» в Риме он дошел до полуфинала.

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    Уже давно известно, что Томми способен демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 2.46, победу Пола букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: скорее всего, американец подтвердит статус фаворита. Матч получится напряженным, но Томми обыграет итальянца, которому пока тяжело противостоять соперникам из топ-20.

    Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 19,5 за 2.24.

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