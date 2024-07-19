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    Сможет ли Циципас выиграть у Фоньини?

    Циципас — Фоньини. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Гштаде 19 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Фоньини
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 19 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Фоньини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Циципас

    Стефанос в первом матче на этой неделе одержал победу над Хамадом Медьедовичем — 7:6, 6:3.

    Несмотря на все опасения, грек все-таки хорошо сыграл против молодого серба. Достаточно сказать, что в этом матче он забрал все геймы на собственной подаче.

    При этом Циципас отыграл пять брейк-пойнтов и спас сетбол на тай-брейке первой партии.

    Прогнозы на теннис

    В общем, на грунте Циципасу, как обычно, комфортно, и вполне вероятно, что на этой неделе он подтвердит одного из главных фаворитов турнира в Гштаде.

    Фоньини

    Фабио тем временем на втором турнире подряд выиграл не менее двух матчей. В его случае это уже можно считать серьезным успехом.

    В начале июля 37-летний итальянец сенсационно дошел до третьего круга на Уимблдоне. При этом во втором раунде он выиграл у норвежца Каспера Рууда.

    На текущем турнире Фоньини наал с уверенной победы над французом Титуаном Дроге — 6:4, 6:3.

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    Во втором раунде бывшая девятая ракетка мира одержал волевую победу Хуаном-Пабло Варильясом — 3:6, 7:6, 7:5. Во второй партии перуанец не реализовал два матчбола при 5:3 и не подал на матч при 5:4.

    Больше двух матчей подряд в этом году Фоньини пока ни разу не выигрывал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.12, победу Фоньини букмекеры предлагают за 6.25.

    Прогноз: Стефанос ранее всегда обыгрывал Фабио. Сейчас грек ведет 4-0 в личных встречах с итальянцем. Скорее всего, Циципас продлит эту победную серию.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 2.04.

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