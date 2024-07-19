Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 19 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Фоньини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Стефанос в первом матче на этой неделе одержал победу над Хамадом Медьедовичем — 7:6, 6:3.

Несмотря на все опасения, грек все-таки хорошо сыграл против молодого серба. Достаточно сказать, что в этом матче он забрал все геймы на собственной подаче.

При этом Циципас отыграл пять брейк-пойнтов и спас сетбол на тай-брейке первой партии.

Прогнозы на теннис

В общем, на грунте Циципасу, как обычно, комфортно, и вполне вероятно, что на этой неделе он подтвердит одного из главных фаворитов турнира в Гштаде.

Фоньини

Фабио тем временем на втором турнире подряд выиграл не менее двух матчей. В его случае это уже можно считать серьезным успехом.

В начале июля 37-летний итальянец сенсационно дошел до третьего круга на Уимблдоне. При этом во втором раунде он выиграл у норвежца Каспера Рууда.

На текущем турнире Фоньини наал с уверенной победы над французом Титуаном Дроге — 6:4, 6:3.

Во втором раунде бывшая девятая ракетка мира одержал волевую победу Хуаном-Пабло Варильясом — 3:6, 7:6, 7:5. Во второй партии перуанец не реализовал два матчбола при 5:3 и не подал на матч при 5:4.

Больше двух матчей подряд в этом году Фоньини пока ни разу не выигрывал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.12, победу Фоньини букмекеры предлагают за 6.25.

Прогноз: Стефанос ранее всегда обыгрывал Фабио. Сейчас грек ведет 4-0 в личных встречах с итальянцем. Скорее всего, Циципас продлит эту победную серию.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 2.04.