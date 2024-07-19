Фис
Французский теннисист второй год подряд дошел в Гамбурге до четвертьфинала. Правда, для повторения результата прошлого сезона ему надо выиграть еще один матч.
Во втором раунде Фис одержал победу над сербом Ласло Дьере — 7:6, 6:2.
В первой партии 20-летний теннисист сначала не реализовал сетбол при счете 6:5, но зато потом уверенно провел тай-брейк.
Во втором сете Фис, в отличе от Лайовича, забрал все геймы на своей подаче и реализовал два брейк-пойнта.
В первом матче Артур выиграл у испанца Хауме Муньяра — 5:7, 6:3, 6:1.
Руне
Хольгер тем временем пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.
В первом круге теннисист из Дании выиграл у венгра Фабиана Марожана — 6:4, 6:4.
В следующем матче Руне одержал уверенную победу над аргентинцем Марко Трунжеллити — 6:4, 6:3.
Ранее в этом сезоне Руне выигрывал больше двух матчей подряд на грунте только на Ролан Гаррос. На французском мэйджоре он уступил в четвертом круге немцу Саше Звереву.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Фиса в этом матче можно поставить за 2.48, победу Руне букмекеры предлагают за 1.54.
Прогноз: в прошлом году Хольгер уверенно переиграл француза на «Мастерсе» в Риме — 6:3, 6:3. На этот раз все не так однозначно, Фис вполне способен взять реванш. Но на исход в данном случае лучше не ставить.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.