Датчанин Хольгер Руне сыграет против Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 19 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Французский теннисист второй год подряд дошел в Гамбурге до четвертьфинала. Правда, для повторения результата прошлого сезона ему надо выиграть еще один матч.

Во втором раунде Фис одержал победу над сербом Ласло Дьере — 7:6, 6:2.

В первой партии 20-летний теннисист сначала не реализовал сетбол при счете 6:5, но зато потом уверенно провел тай-брейк.

Во втором сете Фис, в отличе от Лайовича, забрал все геймы на своей подаче и реализовал два брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

В первом матче Артур выиграл у испанца Хауме Муньяра — 5:7, 6:3, 6:1.

Руне

Хольгер тем временем пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.

В первом круге теннисист из Дании выиграл у венгра Фабиана Марожана — 6:4, 6:4.

В следующем матче Руне одержал уверенную победу над аргентинцем Марко Трунжеллити — 6:4, 6:3.

Ранее в этом сезоне Руне выигрывал больше двух матчей подряд на грунте только на Ролан Гаррос. На французском мэйджоре он уступил в четвертом круге немцу Саше Звереву.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Фиса в этом матче можно поставить за 2.48, победу Руне букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: в прошлом году Хольгер уверенно переиграл француза на «Мастерсе» в Риме — 6:3, 6:3. На этот раз все не так однозначно, Фис вполне способен взять реванш. Но на исход в данном случае лучше не ставить.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.