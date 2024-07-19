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    Руне на этот раз проиграет Фису?

    Фис — Руне. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Гамбурге 19 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 19 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фис

    Французский теннисист второй год подряд дошел в Гамбурге до четвертьфинала. Правда, для повторения результата прошлого сезона ему надо выиграть еще один матч.

    Во втором раунде Фис одержал победу над сербом Ласло Дьере — 7:6, 6:2.

    В первой партии 20-летний теннисист сначала не реализовал сетбол при счете 6:5, но зато потом уверенно провел тай-брейк.

    Во втором сете Фис, в отличе от Лайовича, забрал все геймы на своей подаче и реализовал два брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    В первом матче Артур выиграл у испанца Хауме Муньяра — 5:7, 6:3, 6:1.

    Руне

    Хольгер тем временем пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.

    В первом круге теннисист из Дании выиграл у венгра Фабиана Марожана — 6:4, 6:4.

    В следующем матче Руне одержал уверенную победу над аргентинцем Марко Трунжеллити — 6:4, 6:3.

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    Ранее в этом сезоне Руне выигрывал больше двух матчей подряд на грунте только на Ролан Гаррос. На французском мэйджоре он уступил в четвертом круге немцу Саше Звереву.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Фиса в этом матче можно поставить за 2.48, победу Руне букмекеры предлагают за 1.54.

    Прогноз: в прошлом году Хольгер уверенно переиграл француза на «Мастерсе» в Риме — 6:3, 6:3. На этот раз все не так однозначно, Фис вполне способен взять реванш. Но на исход в данном случае лучше не ставить.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

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    Фис — Руне: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Руне на этот раз проиграет Фису?
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