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    Фоньини выйдет в четвертьфинал в Гштаде?

    Варильяс — Фоньини. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Гштаде 17 июля 2024 года

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    Фабио Фоньини
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса во втором круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 17 июля, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Варильяс — Фоньини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гштаад. Мужчины 17 Июля 2024 года

    Хуан Пабло Варильяс

  • Перу
    •  Хуан Пабло Варильяс 11:30 Фабио Фоньини

    Фабио Фоньини

  • Италия
    •

    Варильяс

    Хуан-Пабло в первом раунде одержал победу над Домиником Тимом — 6:3, 5:7, 7:6.

    В решающем сете перуанец проигрывал 2:4, но сразу сделал обратный брейк, а потом здорово провел тай-брейк.

    Также стоит отметить, что в матче против бывшей третьей ракетки мира Варильяс спас девять брейк-пойнтов из 12-ти.

    Прогнозы на теннис

    Для Варильяса это была всего лишь вторая в этом году победа на уровне основной сетки ATP. Эту неделю он начал в статусе 162-й ракетки мира.

    Фоньини

    Фабио тем временем вернулся в топ-100 по итогам Уимблдона, на котором он сенсационно дошел до третьего круга.

    Итальянец выиграл у француза Люки Ван Аша и норвежца Каспера Рууда, после чего уступил в пятисетовом матче испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

    В Гштаде 37-летний Фоньини начал с уверенной победы над французом Титуаном Дроге — 6:4, 6:3.

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    Фоньини выигрывал турнир в Гштаде в 2017 году. Сейчас он вряд ли способен бороться за титул, но и недооценивать Фабио тоже нельзя.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Варильяса в этом матче можно поставить за 2.04, победу Фоньини букмекеры предлагают за 1.78.

    Прогноз: скорее всего, итальянцу и перуанцу не хватит двух сетов, но при этом спрогнозировать исход здесь почти невозможно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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