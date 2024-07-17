Итальянец Фабио Фоньини сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса во втором круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 17 июля, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Варильяс — Фоньини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Варильяс

Хуан-Пабло в первом раунде одержал победу над Домиником Тимом — 6:3, 5:7, 7:6.

В решающем сете перуанец проигрывал 2:4, но сразу сделал обратный брейк, а потом здорово провел тай-брейк.

Также стоит отметить, что в матче против бывшей третьей ракетки мира Варильяс спас девять брейк-пойнтов из 12-ти.

Прогнозы на теннис

Для Варильяса это была всего лишь вторая в этом году победа на уровне основной сетки ATP. Эту неделю он начал в статусе 162-й ракетки мира.

Фоньини

Фабио тем временем вернулся в топ-100 по итогам Уимблдона, на котором он сенсационно дошел до третьего круга.

Итальянец выиграл у француза Люки Ван Аша и норвежца Каспера Рууда, после чего уступил в пятисетовом матче испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

В Гштаде 37-летний Фоньини начал с уверенной победы над французом Титуаном Дроге — 6:4, 6:3.

Фоньини выигрывал турнир в Гштаде в 2017 году. Сейчас он вряд ли способен бороться за титул, но и недооценивать Фабио тоже нельзя.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Варильяса в этом матче можно поставить за 2.04, победу Фоньини букмекеры предлагают за 1.78.

Прогноз: скорее всего, итальянцу и перуанцу не хватит двух сетов, но при этом спрогнозировать исход здесь почти невозможно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.