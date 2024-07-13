Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в финале «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 13 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — ван де Зандшульп, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карбальес-Баэна

Испанский теннисист второй раз в сезоне дошел до финала. Первый был в начале апреля на турнире ATP 250 в Марракеше. Тогда он проиграл в решающем матче итальянцу Маттео Берреттини.

В пятницу Карбальес-Баэна одержал победу над французом Пьером-Югом Эмбером — 6:4, 6:1.

В предыдущих раундах 31-летний Карбальес-Баэна выиграл у немца Рудольфа Моллекера, словака Лукаша Клейна и чилийца Кристиана Гарина (4:6, 6:3, 7:5).

Прогнозы на теннис

Роберто по итогам недели вернется в топ-60.

Ван де Зандшульп

Ботик на пути к финалу проиграл лишь один сет. Самым сложным для него пока что был матч 1/2 финала против Педро Качина.

Нидерландский теннисист дожал аргентинца только в третьей партии — 6:2, 6:7, 6:3.

Перед этим ван де Зандшульп выиграл у француза Маттео Мартино, Беньямина Хассана из Ливана и немца Хенри Сквире.

Ботик на этой неделе впервые в сезоне выиграл больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.78, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.97.

Прогноз: в таком матче теннисистам вряд ли хватит двух сетов. По поводу исхода здесь сложно что-то сказать. Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.