Карбальес-Баэна
Испанский теннисист второй раз в сезоне дошел до финала. Первый был в начале апреля на турнире ATP 250 в Марракеше. Тогда он проиграл в решающем матче итальянцу Маттео Берреттини.
В пятницу Карбальес-Баэна одержал победу над французом Пьером-Югом Эмбером — 6:4, 6:1.
В предыдущих раундах 31-летний Карбальес-Баэна выиграл у немца Рудольфа Моллекера, словака Лукаша Клейна и чилийца Кристиана Гарина (4:6, 6:3, 7:5).
Роберто по итогам недели вернется в топ-60.
Ван де Зандшульп
Ботик на пути к финалу проиграл лишь один сет. Самым сложным для него пока что был матч 1/2 финала против Педро Качина.
Нидерландский теннисист дожал аргентинца только в третьей партии — 6:2, 6:7, 6:3.
Перед этим ван де Зандшульп выиграл у француза Маттео Мартино, Беньямина Хассана из Ливана и немца Хенри Сквире.
Ботик на этой неделе впервые в сезоне выиграл больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.78, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.97.
Прогноз: в таком матче теннисистам вряд ли хватит двух сетов. По поводу исхода здесь сложно что-то сказать. Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов или сетов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.