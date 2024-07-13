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    Ботик обыграет Карбальеса-Баэну в финале?

    Карбальес-Баэна — ван де Зандшульп. Ставка (к. 1.96) и прогноз на финал «челленджера» в Брауншвейге 13 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Карбальес-Баэна — ван де Зандшульп
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    Ботик ван де Зандшульп
    Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в финале «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 13 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — ван де Зандшульп, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карбальес-Баэна

    Испанский теннисист второй раз в сезоне дошел до финала. Первый был в начале апреля на турнире ATP 250 в Марракеше. Тогда он проиграл в решающем матче итальянцу Маттео Берреттини.

    В пятницу Карбальес-Баэна одержал победу над французом Пьером-Югом Эмбером — 6:4, 6:1.

    В предыдущих раундах 31-летний Карбальес-Баэна выиграл у немца Рудольфа Моллекера, словака Лукаша Клейна и чилийца Кристиана Гарина (4:6, 6:3, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    Роберто по итогам недели вернется в топ-60.

    Ван де Зандшульп

    Ботик на пути к финалу проиграл лишь один сет. Самым сложным для него пока что был матч 1/2 финала против Педро Качина.

    Нидерландский теннисист дожал аргентинца только в третьей партии — 6:2, 6:7, 6:3.

    Перед этим ван де Зандшульп выиграл у француза Маттео Мартино, Беньямина Хассана из Ливана и немца Хенри Сквире.

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    Ботик на этой неделе впервые в сезоне выиграл больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.78, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.97.

    Прогноз: в таком матче теннисистам вряд ли хватит двух сетов. По поводу исхода здесь сложно что-то сказать. Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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    Карбальес-Баэна — ван де Зандшульп: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на теннис. Ботик обыграет Карбальеса-Баэну в финале?
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