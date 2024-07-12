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    Медьедович обыграет перуанца Бусе с разгромным счетом?

    Бусе — Медьедович. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «челленджер» в Зальцбурге 12 июля 2024 года

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    Хамад Медьедович
    Серб Хамад Медьедович сыграет против перуанца Игнасио Бусе в четвертьфинале «челленджера» в австрийском Зальцбурге. Матч пройдет 12 июля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бусе — Медьедович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бусе

    Игнасио по итогам этой неделе дебютирует в топ-300 и поднимется как минимум на 292-е место.

    Перуанский теннисист впервые в этом сезоне выиграл два матча подряд в рамках «челленджера».

    В первом круге 20-летний Бусе одержал уверенную победу над представителем Южной Кореи Джирардом Кампаной Ли — 6:4, 6:2.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В следующем матче Бусе выиграл у чеха Вита Копршивы (4:6, 6:2, 6:4), который в начале месяца уступил Новаку Джоковичу на старте Уимблдона.

    Медьедович

    Хамад тем временем пока не проиграл ни сета на этой неделе, несмотря на то, что у него была не самая простая сетка.

    В первом круге сербский теннисист встречался с чехом Зденеком Коларжем, который снялся при счете 6:1, 4:1 в его пользу.

    Во втором матче Медьедович одержал победу над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером — 6:3, 7:6.

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    Ранее в этом году Медьедович еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд. Но также надо не забывать, что в мае он выиграл два матча на уровне «тысячника» в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бусе в этом матче можно поставить за 3.44, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.27.

    Прогноз: скорее всего, серб снова выиграет в рамках двух сетов. Хоть они и ровесники, но у Хамада уже значительно больше опыта.

    Рекомендуемая ставка: победа Медьедовича в двух сетах за 1.86.

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    Бусе — Медьедович: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 12.07.2024. Прогнозы на теннис. Медьедович обыграет перуанца Бусе с разгромным счетом?
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