Медьедович обыграет перуанца Бусе с разгромным счетом?

Бусе
Игнасио по итогам этой неделе дебютирует в топ-300 и поднимется как минимум на 292-е место.
Перуанский теннисист впервые в этом сезоне выиграл два матча подряд в рамках «челленджера».
В первом круге 20-летний Бусе одержал уверенную победу над представителем Южной Кореи Джирардом Кампаной Ли — 6:4, 6:2.
В следующем матче Бусе выиграл у чеха Вита Копршивы (4:6, 6:2, 6:4), который в начале месяца уступил Новаку Джоковичу на старте Уимблдона.
Медьедович
Хамад тем временем пока не проиграл ни сета на этой неделе, несмотря на то, что у него была не самая простая сетка.
В первом круге сербский теннисист встречался с чехом Зденеком Коларжем, который снялся при счете 6:1, 4:1 в его пользу.
Во втором матче Медьедович одержал победу над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером — 6:3, 7:6.
Ранее в этом году Медьедович еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд. Но также надо не забывать, что в мае он выиграл два матча на уровне «тысячника» в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бусе в этом матче можно поставить за 3.44, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.27.
Прогноз: скорее всего, серб снова выиграет в рамках двух сетов. Хоть они и ровесники, но у Хамада уже значительно больше опыта.
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Рекомендуемая ставка: победа Медьедовича в двух сетах за 1.86.