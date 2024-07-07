Синнер обыграет Шелтона с разгромным счетом?

Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Бена Шелтона в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 7 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник в предыдущем раунде одержал разгромную победу над Миомиром Кецмановичем — 6:1, 6:4, 6:2.

Как и ожидалось, в этом матче итальянцу вообще не пришлось напрягаться. Серб, похоже, еще до выхода на корт смирился с исходом.

В итоге Синнер забрал все геймы на своей подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. Получилась неплохая разминка перед встречей с более опасным соперником.

Пока что самым сложным для первой ракетки мира был матч против Маттео Берреттини во втором круге — 7:6, 7:6, 2:6, 7:6. Здесь действительно пришлось показать свой максимум.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Победная серия Синнера составляет уже восемь матчей. За неделю до Уимблдона он взял титул в немецком Галле.

Шелтон

Бен впервые в карьере дошел на британском «Шлеме» до четвертого круга. На фоне его предыдущих результатов на траве это настоящий успех.

Примечательно, что на этой неделе американец провел уже три пятисетовых матча.

Во всех случаях Шелтон проиграл первый сет, в том числе в третьем раунде против Дениса Шаповалова — 6:7, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

В матче с канадцем Шелтон вообще без ошибок провел решающий сет. С выносливостью у него точно все в порядке.

В остальных раундах Бен выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи и южноафриканца Ллойда Харриса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в уверенной победе Синнера. На победу Шелтона можно поставить за 9.20.

Прогноз: прошлой осенью итальянец и американец обменялись победами на харде, а этой весной Янник переиграл Бена на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Вряд ли Шелтон способен сейчас остановить первую ракетку мира, но вполне вероятно, что он зацепит хотя бы сет.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера со счетом 3-1 по сетам за 4.00.