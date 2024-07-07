Дополнительное времяАнглия — ШвейцарияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем и Харри КейнАнглия — Швейцария. Онлайн Хави СимонсНа распутье карьеры. Хави Симонс готов сделать следующий шаг после Евро Томас Мюллер (сборная Германии)Дневник Евро. Испания и Франция — в полуфинале, Германия и Португалия — в слезах, последний матч Крооса
  • 20:53
    • Медведев одолел Штруффа и вышел в четвертый круг Уимблдона
  • 20:42
    • Свентек неожиданно проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона
  • 20:07
    • «Локомотив» разгромил «Балтику» в товарищеском матче
  • 18:10
    • Калинская переиграла Самсонову и вышла в четвертый круг Уимблдона
    Все новости спорта

    Синнер обыграет Шелтона с разгромным счетом?

    Синнер — Шелтон. Ставка (к. 4.00) и прогноз на Уимблдон 7 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Янник Синнер Прогнозы на Бен Шелтон Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Синнер — Шелтон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Бена Шелтона в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 7 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник в предыдущем раунде одержал разгромную победу над Миомиром Кецмановичем — 6:1, 6:4, 6:2.

    Как и ожидалось, в этом матче итальянцу вообще не пришлось напрягаться. Серб, похоже, еще до выхода на корт смирился с исходом.

    В итоге Синнер забрал все геймы на своей подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. Получилась неплохая разминка перед встречей с более опасным соперником.

    Пока что самым сложным для первой ракетки мира был матч против Маттео Берреттини во втором круге — 7:6, 7:6, 2:6, 7:6. Здесь действительно пришлось показать свой максимум.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Победная серия Синнера составляет уже восемь матчей. За неделю до Уимблдона он взял титул в немецком Галле.

    Шелтон

    Бен впервые в карьере дошел на британском «Шлеме» до четвертого круга. На фоне его предыдущих результатов на траве это настоящий успех.

    Примечательно, что на этой неделе американец провел уже три пятисетовых матча.

    Во всех случаях Шелтон проиграл первый сет, в том числе в третьем раунде против Дениса Шаповалова — 6:7, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

    В матче с канадцем Шелтон вообще без ошибок провел решающий сет. С выносливостью у него точно все в порядке.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В остальных раундах Бен выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи и южноафриканца Ллойда Харриса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в уверенной победе Синнера. На победу Шелтона можно поставить за 9.20.

    Прогноз: прошлой осенью итальянец и американец обменялись победами на харде, а этой весной Янник переиграл Бена на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Вряд ли Шелтон способен сейчас остановить первую ракетку мира, но вполне вероятно, что он зацепит хотя бы сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера со счетом 3-1 по сетам за 4.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.49
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гойяс — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колумбия — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фламенго — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фостер — Консейсау
  • Бои
  • Завтра в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Диас — Масвидаль
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Стивенсон — Арутюнян
  • Бои
  • Завтра в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сепеда — Кабрера
  • Бои
  • Завтра в 07:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Шелтон: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на теннис. Синнер обыграет Шелтона с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры