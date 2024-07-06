Сможет ли Музетти остановить Комесану?

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против аргентинца Франсиско Комесаны в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Комесана — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Комесана

Выступление Франсиско — одна из главных сенсаций британского мэйджора.

Дело в том, что до этой недели аргентинский теннисист провел на траве лишь один матч. Но это не помешало ему обыграть в первом круге Андрея Рублева — 6:4, 5:7, 6:2, 7:6.

Комесана сделал всё, чтобы россиянин снова колотил себя ракеткой. После одно из таких гневных всплесков Рублев в третьем сете разбил себе колено до крови. Не помогло.

Во втором раунде 23-летний Комесана переиграл австралийца Адама Уолтона, на этот раз он дожал соперника на решающем тай-брейке — 7:5, 1:6, 6:7, 6:1, 7:6.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

До Уимблдона лучшим результатом Франсиско в этом сезоне был выход в финал грунтового «челленджера» в португальском Оэйраше.

Музетти

Лоренцо тем временем второй год подряд выиграл на Уимблдоне не менее двух матчей.

С учетом того, как он играл в прошлом месяце, ничего другого от итальянца и не ждали.

В июне Музетти дошел до полуфинала в Штутгарте и до финала в Лондоне. С учетом прошлого сезона он выиграл на траве уже 16 матчей.

На этой неделе Музетти начал с победы над французом Констаном Лестьенном (4:6, 7:6, 6:2, 6:2), после чего с трудом переиграл своего соотечественника Лучано Дардери — 6:4, 4:6, 6:7, 6:4, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Комесану в этом матче можно поставить за 5.55, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: аргентинцу здесь явно нечего терять, в психологическом плане ему будет явно полегче. Но мы все-таки считаем, что Лоренцо не допустит ошибок Рублева и остановит Комесану. При этом вряд ли итальянец выиграет в рамках трех сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал сетов больше 3,5 за 2.24.