ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Мюллер (сборная Германии)Дневник Евро. Испания и Франция — в полуфинале, Германия и Португалия — в слезах, последний матч Крооса Александр Тарханов«Без Роналду Португалия лучше». Александр Тарханов — о фаворитах Евро и невразумительной игре итальянцев и англичан Дани Ольмо — герой матча Испания — ГерманияКороче, Евро. 5-6 июля
  • 00:43
    • Франция прошла в полуфинал Евро-2024, победив по пенальти Португалию
  • 21:44
    • «Зенит» минимально победил «Тальерес» в матче Летнего кубка
  • 21:38
    • Испания победила Германию в дополнительное время и стала первым полуфиналистом Евро
  • 21:17
    • Педри на Евро-2024 больше не сыграет
  • 20:58
    • Португалия — Франция: стартовые составы на четвертьфинал Евро-2024
  • 20:38
    • Гауфф уверенно вышла в четвертый круг Уимблдона
    Все новости спорта

    Сможет ли Музетти остановить Комесану?

    Комесана — Музетти. Ставка (к. 2.24) и прогноз на Уимблдон 6 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Лоренцо Музетти Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Комесана — Музетти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против аргентинца Франсиско Комесаны в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Комесана — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Комесана

    Выступление Франсиско — одна из главных сенсаций британского мэйджора.

    Дело в том, что до этой недели аргентинский теннисист провел на траве лишь один матч. Но это не помешало ему обыграть в первом круге Андрея Рублева — 6:4, 5:7, 6:2, 7:6.

    Комесана сделал всё, чтобы россиянин снова колотил себя ракеткой. После одно из таких гневных всплесков Рублев в третьем сете разбил себе колено до крови. Не помогло.

    Во втором раунде 23-летний Комесана переиграл австралийца Адама Уолтона, на этот раз он дожал соперника на решающем тай-брейке — 7:5, 1:6, 6:7, 6:1, 7:6.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    До Уимблдона лучшим результатом Франсиско в этом сезоне был выход в финал грунтового «челленджера» в португальском Оэйраше.

    Музетти

    Лоренцо тем временем второй год подряд выиграл на Уимблдоне не менее двух матчей.

    С учетом того, как он играл в прошлом месяце, ничего другого от итальянца и не ждали.

    В июне Музетти дошел до полуфинала в Штутгарте и до финала в Лондоне. С учетом прошлого сезона он выиграл на траве уже 16 матчей.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На этой неделе Музетти начал с победы над французом Констаном Лестьенном (4:6, 7:6, 6:2, 6:2), после чего с трудом переиграл своего соотечественника Лучано Дардери — 6:4, 4:6, 6:7, 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Комесану в этом матче можно поставить за 5.55, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: аргентинцу здесь явно нечего терять, в психологическом плане ему будет явно полегче. Но мы все-таки считаем, что Лоренцо не допустит ошибок Рублева и остановит Комесану. При этом вряд ли итальянец выиграет в рамках трех сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал сетов больше 3,5 за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Монако — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Калинская — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пуй — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фис — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Руне — Алис
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.22
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч Алга — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сморгонь — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Комесана — Музетти: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Музетти остановить Комесану?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры