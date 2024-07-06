Зверев обыграет Норри с разгромным счетом?

Немец Александр Зверев сыграет против британца Кэмерона Норри в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Норри

Кэмерон третий раз в карьере выиграл на домашнем мэйджоре не менее двух матчей.

На этой неделе он до сих пор не отдал ни сета и уже успел остановить одного скрытых фаворитов турнира.

Во втором круге Норри выиграл у Джека Дрейпера, который до начала Уимблдона входил в топ-10 фаворитов по версии букмекеров (что совершенно нормально — в июне Дрейпер взял титул в Штутгарте и обыграл Карлоса Алькараса в Лондоне).

В итоге Норри красиво переиграл соотечественника — 7:6, 6:4, 7:6. Похоже, Джек пока не готов демонстрировать свой лучший теннис в пятисетовом формате.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Хотя в третьем сете соперник вел с брейком, но Кэм в итоге взял гейм на приеме при счете 3:5, после чего хорошо сыграл на тай-брейке.

Зверев

Саша тем временем очень легко прошел два предыдущих раунда. Как и Норри, он тоже еще не проиграл ни сета.

В первом круге немецкий теннисист разгромил испанца Роберто Карбальеса-Баэну — 6:2, 6:4, 6:2.

Во втором круге Зверев уверенно разобрался с американцем Маркосом Гироном — 6:2, 6:1, 6:4.

Похоже, Зверев не шутил, когда говорил, что на этот раз считает себя одним из претендентов на титул на Уимблдоне. Действительно играет очень хорошо.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 5.60, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: у Саши в начале года был тяжелейший матч против Кэма на Australian Open. Британец тогда уступил на тай-брейке пятого сета. Скорее всего, на этот раз немцу тоже понадобится минимум один дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал сетов больше 3,5 за 2.22.