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    Зверев обыграет Норри с разгромным счетом?

    Норри — Зверев. Ставка (к. 2.22) и прогноз на Уимблдон 6 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против британца Кэмерона Норри в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Норри

    Кэмерон третий раз в карьере выиграл на домашнем мэйджоре не менее двух матчей.

    На этой неделе он до сих пор не отдал ни сета и уже успел остановить одного скрытых фаворитов турнира.

    Во втором круге Норри выиграл у Джека Дрейпера, который до начала Уимблдона входил в топ-10 фаворитов по версии букмекеров (что совершенно нормально — в июне Дрейпер взял титул в Штутгарте и обыграл Карлоса Алькараса в Лондоне).

    В итоге Норри красиво переиграл соотечественника — 7:6, 6:4, 7:6. Похоже, Джек пока не готов демонстрировать свой лучший теннис в пятисетовом формате.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Хотя в третьем сете соперник вел с брейком, но Кэм в итоге взял гейм на приеме при счете 3:5, после чего хорошо сыграл на тай-брейке.

    Зверев

    Саша тем временем очень легко прошел два предыдущих раунда. Как и Норри, он тоже еще не проиграл ни сета.

    В первом круге немецкий теннисист разгромил испанца Роберто Карбальеса-Баэну — 6:2, 6:4, 6:2.

    Во втором круге Зверев уверенно разобрался с американцем Маркосом Гироном — 6:2, 6:1, 6:4.

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    Похоже, Зверев не шутил, когда говорил, что на этот раз считает себя одним из претендентов на титул на Уимблдоне. Действительно играет очень хорошо.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 5.60, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: у Саши в начале года был тяжелейший матч против Кэма на Australian Open. Британец тогда уступил на тай-брейке пятого сета. Скорее всего, на этот раз немцу тоже понадобится минимум один дополнительный сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал сетов больше 3,5 за 2.22.

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    Норри — Зверев: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на теннис. Зверев обыграет Норри с разгромным счетом?
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