Сможет ли Монфис удивить Димитрова?

Болгарин Григор Димитров сыграет против француза Гаэля Монфиса в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Монфис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Димитров

Григор стал участником одного из самых драматичных матчей второй круга, в котором он с трудом выиграл у Цзюньчэна Шана.

Болгарский теннисист отыгрался с 0-2 по сетам — 5:7, 6:7, 6:4, 6:2, 6:4.

В отличие от Димитрова, у 19-летнего Шана пока все-таки нет за плечами такого огромного опыта. Но камбэк бывшей третьей ракетки мира все равно стал приятным сюрпризом. После второго сета казалось, что Григор обречен на поражение.

В первом круге Димитров одержал победу над сербом Душаном Лайовичем — 6:3, 6:4, 7:5.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В предыдущих сезонах Димитров трижды выигрывал на Уимблдоне больше двух матчей. Его лучшим результатом здесь пока остается выход в полуфинал в 2014 году.

Монфис

Гаэль тем временем впервые с 2018 года выиграл на британском мэйджоре не менее двух матчей. Но также стоит отметить, что он не приезжал сюда в двух предыдущих сезонах.

Во втором круге французский теннисист одержал победу над Стэном Вавринкой — 7:6, 6:4, 7:6.

Это был самый возрастной матч Уимблдоа с 1971 года — 37-летний Монфис выиграл у 39-летнего Вавринки.

Но надо сказать, что в оптимальной физической форме Монфис по-прежнему играет на высочайшем уровне.

В первом круге Гаэль переиграл своего соотечественника Адриана Маннарино — 6:4, 3:6, 7:5, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.32, победу Монфиса букмекеры предлагают за 3.40.

Прогноз: если даже китаец Шан удивил Григора, то и Гаэль сможет. Француз действительно здорово подготовился к Уимблдону. Димитрова ждет еще один сложный матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.88.