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    Векич уже видит себя в четвертом круге?

    Ястремская — Векич. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч третьего круга «Уимблдона», 05 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ястремская — Векич
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    Донна Векич
    Украинка Даяна Ястремская и хорватка Донна Векич встретятся в третьем круге «Уимблдона». Матч пройдет 05 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ястремская — Векич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Даяна Ястремская

    На протяжении пока ещё непродолжительной карьеры у Ястремской случаются ярких вспышки выступлений, и очень хочется, чтобы одна из них пришлась как раз на «Уимблдон».

    В первых двух матчах на турнире соперницы были не из легких, но Даяна максимально хладнокровно провела матчи против них.

    В первом матче против аргентинки Подорски нужно было уверенно подавать, чтобы не позволить Наде спокойно войти в дальнейший розыгрыш. А в матче против Грачёвой пришлось брать теннисным интеллектом, который у Даяны на серьезном уровне.

    Почему-то верится, что в игре против Векич шансов на победу у украинки не меньше, чем у хорватки.

    Донна Векич

    Уже не осталось тех, кто может сомневаться в высоком классе Векич. Несмотря на то, что хорватка довольно возрастная теннисистка, она все равно в прекрасной форме и готова добиваться побед на любом турнире.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На «Уимблдоне» для неё все начало складываться, как никогда лучше, поскольку за два первых матча она проиграла всего лишь один сет.

    Последний матч против Эрики Андреевой таки вовсе получился разминочным. Поскольку у россиянки на корте не получалось практически ничего.

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    В матче против украинки нужно играть очень внимательно, поскольку Ястремская умеет наказывать за малейшую расслабленность.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фавориткой хорватскую теннисистку и в этом поединке: победа Ястремской — 3.13, победа Векич — 1.37.

    Прогноз: Сила хорватки создаст ей комфортное преимущество для победы

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.99

    Альтернативный прогноз: В матче не получится увлекательного тенниса, а хорватка не позволит сопернице выиграть много геймов

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.94

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    Ястремская — Векич: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Векич уже видит себя в четвертом круге?
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