Удастся ли Касаткиной получить путёвку в 1/8 финала?

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    Касаткина — Бадоса. Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч, Уимблдон, 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Бадоса
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина и испанка Паула Бадоса Хиберт встретятся в третьем круге Уимблдона. Матч пройдёт 5 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Бадоса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 05 Июля 2024 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 13:00 Паула Бадоса-Хиберт

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •

    Касаткина

    Дарья Касаткина продолжает свою серию побед на травяном покрытии. Российская теннисистка буквально уничтожила свою соперницу, британку Юрико Миядзаки (6:0, 6:0) и шагнула в третий круг Уимблдона.

    В матче второго круга Касаткина подала два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Касаткина на турнире «Большого шлема» также нанесла поражение китайской спортсменке Чжан Шуай, отдав сопернице лишь три гейма (6:3, 6:0).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Дарья Касаткина занимает 12 место.

    Бадоса

    Паула Бадоса Хиберт в этом розыгрыше «мэйджора» в Лондоне тоже выиграла всухую два матча. Во втором круге теннисистка из Испании добилась победы в матче против Бренды Фрухвиртовой из Чехии (6:4, 6:2).

    В стартовом матче Уимблдона Хиберт оказалась сильнее ещё одной чешской теннисистки Каролины Муховой (6:3, 6:2).

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    • До старта на турнире серии «Большого шлема» Паула Бадоса Хиберт играла на рейтинговых соревнованиях в немецком Бад Хомбурге, где выиграла два матча и дошла до четвертьфинала. На стадии 1/4 испанская теннисистка уступила Диане Шнайдер из России (3:6, 6:7).

    На данный момент Паула Бадоса Хиберт занимает 93 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.71, победу Хиберт букмекеры предлагают за 2.15.

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    Прогноз: Это будет пятая личная встреча между Касаткиной и Бадоса-Хиберт. Счет в дуэли пока равный — 2:2. Можно ожидать от теннисисток яркой игры, шансы на наш взгляд, равны. Но мы верим в то, что Дарья Касаткина сможет выйти в четвёртый круг «Уимблдона».

    Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-3) с коэффициентом 2.06.

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