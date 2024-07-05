Удастся ли Касаткиной получить путёвку в 1/8 финала?

Россиянка Дарья Касаткина и испанка Паула Бадоса Хиберт встретятся в третьем круге Уимблдона. Матч пройдёт 5 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Бадоса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Касаткина

Дарья Касаткина продолжает свою серию побед на травяном покрытии. Российская теннисистка буквально уничтожила свою соперницу, британку Юрико Миядзаки (6:0, 6:0) и шагнула в третий круг Уимблдона.

В матче второго круга Касаткина подала два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Касаткина на турнире «Большого шлема» также нанесла поражение китайской спортсменке Чжан Шуай, отдав сопернице лишь три гейма (6:3, 6:0).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В рейтинге женской теннисной ассоциации Дарья Касаткина занимает 12 место.

Бадоса

Паула Бадоса Хиберт в этом розыгрыше «мэйджора» в Лондоне тоже выиграла всухую два матча. Во втором круге теннисистка из Испании добилась победы в матче против Бренды Фрухвиртовой из Чехии (6:4, 6:2).

В стартовом матче Уимблдона Хиберт оказалась сильнее ещё одной чешской теннисистки Каролины Муховой (6:3, 6:2).

До старта на турнире серии «Большого шлема» Паула Бадоса Хиберт играла на рейтинговых соревнованиях в немецком Бад Хомбурге, где выиграла два матча и дошла до четвертьфинала. На стадии 1/4 испанская теннисистка уступила Диане Шнайдер из России (3:6, 6:7).

На данный момент Паула Бадоса Хиберт занимает 93 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.71, победу Хиберт букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: Это будет пятая личная встреча между Касаткиной и Бадоса-Хиберт. Счет в дуэли пока равный — 2:2. Можно ожидать от теннисисток яркой игры, шансы на наш взгляд, равны. Но мы верим в то, что Дарья Касаткина сможет выйти в четвёртый круг «Уимблдона».

Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-3) с коэффициентом 2.06.