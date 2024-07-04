Руне неприятно удивит в матче против Сейбота-Уайлда?

Holger Rune
Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)
Руне
Несмотря на все опасения, Хольгер все-таки не стал драматизировать на старте турнира. Первый круг прошел для него максимально спокойно.
Руне одержал уверенную победу над южнокорейцем Квон Сун Ву — 6:1, 6:4, 6:4.
В этом матче теннисист из Дании практически не ошибался на своей подаче — его соперник взял на приеме лишь восемь очков.
Вполне вероятно, что Руне наконец-то смог набрать оптимальную форму. Практически все его неудачи и в этом году, и в прошлом были связаны с мышечными травмами.
Сейбот-Уайлд
Тиаго тем временем впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки британского мэйджора.
В трех предыдущих сезонах бразилец не смог пройти квалификацию, но на этот раз он попал сразу в основу.
В первом круге Сейбот-Уайлд одержал волевую победу над Полом Джаббом — 1:6, 3:6, 7:6, 6:4, 7:5.
В третьей партии Сейбот-Уайлд уступал с брейком и отыграл матчбол на тай-брейке. В общем, камбэк получился максимально эффектным.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.18, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 6.35.
Прогноз: Хольгеру снова повезло с соперником. На траве бразилец точно не сможет удивить прошлогоднего четвертьфиналиста Уимблдона.
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Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-6,5) за 2.09.