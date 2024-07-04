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    Руне неприятно удивит в матче против Сейбота-Уайлда?

    Руне — Сейбот-Уайлд. Ставка (к. 2.09) и прогноз на Уимблдон 4 июля 2024 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Сейбот-Уайлд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 04 Июля 2024 года

    Holger Rune

  • Уимблдон. Мужчины
    •  Holger Rune 13:00 Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)

    Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)

  • Уимблдон. Мужчины
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    Руне

    Несмотря на все опасения, Хольгер все-таки не стал драматизировать на старте турнира. Первый круг прошел для него максимально спокойно.

    Руне одержал уверенную победу над южнокорейцем Квон Сун Ву — 6:1, 6:4, 6:4.

    В этом матче теннисист из Дании практически не ошибался на своей подаче — его соперник взял на приеме лишь восемь очков.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Вполне вероятно, что Руне наконец-то смог набрать оптимальную форму. Практически все его неудачи и в этом году, и в прошлом были связаны с мышечными травмами.

    Сейбот-Уайлд

    Тиаго тем временем впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки британского мэйджора.

    В трех предыдущих сезонах бразилец не смог пройти квалификацию, но на этот раз он попал сразу в основу.

    В первом круге Сейбот-Уайлд одержал волевую победу над Полом Джаббом — 1:6, 3:6, 7:6, 6:4, 7:5.

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    В третьей партии Сейбот-Уайлд уступал с брейком и отыграл матчбол на тай-брейке. В общем, камбэк получился максимально эффектным.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.18, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 6.35.

    Прогноз: Хольгеру снова повезло с соперником. На траве бразилец точно не сможет удивить прошлогоднего четвертьфиналиста Уимблдона.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-6,5) за 2.09.

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    Руне — Сейбот-Уайлд: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Руне неприятно удивит в матче против Сейбота-Уайлда?
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