Юань Юэ
Анастасия Потапова
Юань
Сезон на траве для китаянки Юэ Юань пока складывается не так как хотела бы теннисистка. В Хертонгебосе спортсменка смогла дойти лишь до второго круга, выиграв у россиянки Дианы Шнайдер (6:1, 4:6, 3:6), но проиграв канадке Бьянке Андрееску (4:6, 4:6).
Последий турнир в Юань проиграла американке Слоан Стивенс (3:6, 3:6). На матч ушло 1 час и 27 игрового времени.
На Открытом чемпионате Франции Юэ Юань провела лишь один матч, уступив египтянке Маяр Шериф (1:6, 3:6).
Юэ Юань занимает в рейтинге WTA 38 место.
Потапова
На турнире в Бирмингеме Анастасия Потапова дошла до полуфинала, выиграв три матча. Российская теннисистка выиграла у соотечественницы Элины Аванесян (6:4, 6:4), итальянки Лючии Бронцетти (6:3, 7:5) и чешки Барборы Крейчиковой (6:1, 6:4).
Впервые за год Анастасия Потапова вышла в полуфинал рейтингового турнира. В 1/4 финала WTA-250 в Бирмингеме российская теннисистка нанесла поражение Барборе Крейчиковой из Чехии (6:1, 6:4).
В прошлом году Потапова играла в полуфинале на этом же турнире в Бирмингеме. Однако Настя уступила Алене Остапенко из Латвии и не смогла выйти в финал.
На данный момент Потапова занимает 39 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.53, победу Юань букмекеры предлагают за 2.53.
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Прогноз: Турнир в Истбурне, по сути генеральная репетиция перед стартом крупного турнира серии Большого шлема — Уимблдона. Встречаются между собой соперницы по соседству в рейтинге. Не исключаем, что Юань и Потапова проведут три сета.
Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 с коэффициентом 2.15.