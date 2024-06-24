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    Сыграют ли теннисистки третий сет?

    Юань — Потапова. Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч в Истбурн 24 июня 2024 года

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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия и китаянка Юэ Юань встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 18:45 мск. Юань — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Истборн. Женщины 24 Июня 2024 года

    Юань Юэ

  • Китай
    •  Юань Юэ 18:15 Анастасия Потапова

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •

    Юань

    Сезон на траве для китаянки Юэ Юань пока складывается не так как хотела бы теннисистка. В Хертонгебосе спортсменка смогла дойти лишь до второго круга, выиграв у россиянки Дианы Шнайдер (6:1, 4:6, 3:6), но проиграв канадке Бьянке Андрееску (4:6, 4:6).

    Последий турнир в Юань проиграла американке Слоан Стивенс (3:6, 3:6). На матч ушло 1 час и 27 игрового времени.

    На Открытом чемпионате Франции Юэ Юань провела лишь один матч, уступив египтянке Маяр Шериф (1:6, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    Юэ Юань занимает в рейтинге WTA 38 место.

    Потапова

    На турнире в Бирмингеме Анастасия Потапова дошла до полуфинала, выиграв три матча. Российская теннисистка выиграла у соотечественницы Элины Аванесян (6:4, 6:4), итальянки Лючии Бронцетти (6:3, 7:5) и чешки Барборы Крейчиковой (6:1, 6:4).

    Впервые за год Анастасия Потапова вышла в полуфинал рейтингового турнира. В 1/4 финала WTA-250 в Бирмингеме российская теннисистка нанесла поражение Барборе Крейчиковой из Чехии (6:1, 6:4).

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    • В прошлом году Потапова играла в полуфинале на этом же турнире в Бирмингеме. Однако Настя уступила Алене Остапенко из Латвии и не смогла выйти в финал.

    На данный момент Потапова занимает 39 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.53, победу Юань букмекеры предлагают за 2.53.

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    Прогноз: Турнир в Истбурне, по сути генеральная репетиция перед стартом крупного турнира серии Большого шлема — Уимблдона. Встречаются между собой соперницы по соседству в рейтинге. Не исключаем, что Юань и Потапова проведут три сета.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 с коэффициентом 2.15.

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    Юань — Потапова. Россиянка Анастасия и китаянка Юэ Юань встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 18:45 мск. / Ставка и прогноз на матч Юань — Потапова с коэффициентом 2.15.
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