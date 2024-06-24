Россиянка Анастасия и китаянка Юэ Юань встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 18:45 мск. Юань — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Юань

Сезон на траве для китаянки Юэ Юань пока складывается не так как хотела бы теннисистка. В Хертонгебосе спортсменка смогла дойти лишь до второго круга, выиграв у россиянки Дианы Шнайдер (6:1, 4:6, 3:6), но проиграв канадке Бьянке Андрееску (4:6, 4:6).

Последий турнир в Юань проиграла американке Слоан Стивенс (3:6, 3:6). На матч ушло 1 час и 27 игрового времени.

На Открытом чемпионате Франции Юэ Юань провела лишь один матч, уступив египтянке Маяр Шериф (1:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

Юэ Юань занимает в рейтинге WTA 38 место.

Потапова

На турнире в Бирмингеме Анастасия Потапова дошла до полуфинала, выиграв три матча. Российская теннисистка выиграла у соотечественницы Элины Аванесян (6:4, 6:4), итальянки Лючии Бронцетти (6:3, 7:5) и чешки Барборы Крейчиковой (6:1, 6:4).

Впервые за год Анастасия Потапова вышла в полуфинал рейтингового турнира. В 1/4 финала WTA-250 в Бирмингеме российская теннисистка нанесла поражение Барборе Крейчиковой из Чехии (6:1, 6:4).

В прошлом году Потапова играла в полуфинале на этом же турнире в Бирмингеме. Однако Настя уступила Алене Остапенко из Латвии и не смогла выйти в финал.

На данный момент Потапова занимает 39 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.53, победу Юань букмекеры предлагают за 2.53.

Прогноз: Турнир в Истбурне, по сути генеральная репетиция перед стартом крупного турнира серии Большого шлема — Уимблдона. Встречаются между собой соперницы по соседству в рейтинге. Не исключаем, что Юань и Потапова проведут три сета.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 с коэффициентом 2.15.