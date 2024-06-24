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    Боузкова уже видит себя во втором круге?

    Дарт — Боузкова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч в Истбурне 24 июня 2024 года

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    Мария Боузкова
    Британка Хэрриет Дарт и чешка Мария Боузкова встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 14:30 мск. Дарт — Боузкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Истборн. Женщины 24 Июня 2024 года

    Хэрриет Дарт

  • Великобритания
    •  Хэрриет Дарт 14:30 Мари Боузкова

    Мари Боузкова

  • Чехия
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    Хэрриет Дарт

    Последние выступления Дарт на родной земле не дают надежд на успешное выступление британки на очередном домашнем соревновании.

    В Ноттингеме она проиграла в первом круге соотечественнице Бултер, которая играет в теннис гораздо лучше Дарт.

    А на прошлой неделе в Бирмингеме британская спортсменка смогла пройти только японку Учиджиму, а во втором круге капитулировала от внезапно проснувшейся Крейчиковой.

    На турнире в Истбурне в первом раунде играть против сильной чешки Боузковой, и шансов на успех откровенно немного.

    Мария Боузкова

    Результаты Боузковой на последних турнирах должны радовать поклонников её тенниса, однако травяной старт сезона получился смазанным.

    Прогнозы на теннис

    В Бирмингеме она неожиданно проиграла Шнайдер, хотя россиянку никак нельзя отнести к элите женского тенниса.

    Мария умеет качественно работать над ошибками, поэтому нет практически никаких сомнений, что турнир Истбурне будет противоположностью предыдущей недели.

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    Хочется верить, что Дарт сможет навязать конкурентный теннис, однако в матче против Боузковой будет максимально тяжело играть с соперницей на равных.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Дарт — 2.50, победа Боузковой — 1.54.

    Прогноз: Боузкова довольно уверенно расправится со своей соперницей

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.87

    Альтернативный прогноз: Боузкова не позволит продлиться матчу долго

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.24.

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    Дарт — Боузкова. Британка Хэрриет Дарт и чешка Мария Боузкова встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Дарт — Боузкова с коэффициентом 1.87.
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