Хэрриет Дарт
Мари Боузкова
Хэрриет Дарт
Последние выступления Дарт на родной земле не дают надежд на успешное выступление британки на очередном домашнем соревновании.
В Ноттингеме она проиграла в первом круге соотечественнице Бултер, которая играет в теннис гораздо лучше Дарт.
А на прошлой неделе в Бирмингеме британская спортсменка смогла пройти только японку Учиджиму, а во втором круге капитулировала от внезапно проснувшейся Крейчиковой.
На турнире в Истбурне в первом раунде играть против сильной чешки Боузковой, и шансов на успех откровенно немного.
Мария Боузкова
Результаты Боузковой на последних турнирах должны радовать поклонников её тенниса, однако травяной старт сезона получился смазанным.
В Бирмингеме она неожиданно проиграла Шнайдер, хотя россиянку никак нельзя отнести к элите женского тенниса.
Мария умеет качественно работать над ошибками, поэтому нет практически никаких сомнений, что турнир Истбурне будет противоположностью предыдущей недели.
Хочется верить, что Дарт сможет навязать конкурентный теннис, однако в матче против Боузковой будет максимально тяжело играть с соперницей на равных.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Дарт — 2.50, победа Боузковой — 1.54.
Прогноз: Боузкова довольно уверенно расправится со своей соперницей
- 2.00Фернандес — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.95Томлянович — Павлюченкова: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.50Стивенс — Радукану: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф1 (-3) за 1.87
Альтернативный прогноз: Боузкова не позволит продлиться матчу долго
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.24.