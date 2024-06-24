Британка Хэрриет Дарт и чешка Мария Боузкова встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 14:30 мск. Дарт — Боузкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хэрриет Дарт

Последние выступления Дарт на родной земле не дают надежд на успешное выступление британки на очередном домашнем соревновании.

В Ноттингеме она проиграла в первом круге соотечественнице Бултер, которая играет в теннис гораздо лучше Дарт.

А на прошлой неделе в Бирмингеме британская спортсменка смогла пройти только японку Учиджиму, а во втором круге капитулировала от внезапно проснувшейся Крейчиковой.

На турнире в Истбурне в первом раунде играть против сильной чешки Боузковой, и шансов на успех откровенно немного.

Мария Боузкова

Результаты Боузковой на последних турнирах должны радовать поклонников её тенниса, однако травяной старт сезона получился смазанным.

Прогнозы на теннис

В Бирмингеме она неожиданно проиграла Шнайдер, хотя россиянку никак нельзя отнести к элите женского тенниса.

Мария умеет качественно работать над ошибками, поэтому нет практически никаких сомнений, что турнир Истбурне будет противоположностью предыдущей недели.

Хочется верить, что Дарт сможет навязать конкурентный теннис, однако в матче против Боузковой будет максимально тяжело играть с соперницей на равных.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Дарт — 2.50, победа Боузковой — 1.54.

Прогноз: Боузкова довольно уверенно расправится со своей соперницей

Ставка: Ф1 (-3) за 1.87

Альтернативный прогноз: Боузкова не позволит продлиться матчу долго

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.24.