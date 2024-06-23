Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 23 июня, начало — в 16:30 мск. Баутиста-Агут — Даниэль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Баутиста-Агут

Роберто не очень удачно провел несколько предыдущих турниров на траве. До сих пор в этом месяце он выиграл на уровне основной сетки лишь один матч.

В нидерландском Хертогенбосе испанец одержал победу над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером (7:6, 6:2), после чего проиграл Милошу Раоничу (6:4, 2:6, 5:7).

Но настоящим разочарованием стало поражения Баутисты-Агута от австралийца Макса Перселла (4:6, 4:6) решающем раунде квалификации турнира в Галле.

Прогнозы на теннис

К сожалению, сейчас уже можно констатировать, что лучшие спортивные годы бывшей девятой ракетки мира остались в прошлом. После травмы он так и не смог вернуться на свой прежний уровень.

Даниэль

Таро тем временем ранее на этой неделе проиграл американцу Тейлору Фрицу (3:6, 3:6) на старте турнира в Лондоне.

Перед этим японец провел один матч в квалификации, в котором переиграл француза Артура Казо. Дальше его ждала встреча с Танаси Коккинакисом, но австралиец не смог сыграть в решающем раунде отбора.

В предыдущих сезонах Даниэль выиграл на траве в общей сложности лишь шесть матчей. Хотя впервые он сыграл на этом покрытии еще в 2014 году.

В прошлом году Таро проиграл американцу Бену Шелтону в первом круге Уимблдона, при этом в основную сетку представитель Страны восходящего солнца попал как лаки-лузер.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.39, победу Даниэля букмекеры предлагают за 3.02.

Прогноз: несмотря на общий спад, в предстоящем матче испанец благодаря своему опыту, скорее всего, обыграет соперника, которому явно тяжело играть на траве.

Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута в двух сетах за 1.97.