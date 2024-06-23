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    Андреева начнёт сезон на траве с победы?

    Ястремская — Андреева. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч в Бад Хомбург 23 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ястремская — Андреева
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева и украинка Даяна Ястремская встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбург. Матч пройдёт 23 июня, начало — в 13:00 мск. Ястремская — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Ястремская

    Почти неделю без игровой практики находится украинская теннисистка Даяна Ястремская. Травяной сезон для одесситки начался со знаком минус. В квалификации WTA-500 в Берлине Ястремская уступила Зейнеп Сонмез из Турции (6:3, 4:6, 1:6).

    Последний полноценный турнир Ястремская провела на Открытом чемпионате Франции. На «Ролан Гаррос» украинка дошла до 1/16 финала, где уступила второй ракетке планеты Коко Гауфф (2:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    На «мэйджоре» в Париже Даяна Ястремская выиграла у австралийки Айлы Томлянович (3:6, 6:3, 6:3) и у китаянки Яфань Ван (6:2, 6:0).

    Даяна Ястремская занимает 27 место в рейтинге WTA.

    Андреева

    17-летняя Мирра Андреева вступает в травяной сезон и начнет его с «пятисотки» в Бад Хомбург.

    Последнюю игру Андреева провела на «мэйджоре» в Париже, где российская теннисистка дошла до полуфинала и стала настоящим открытием «Ролан Гаррос». В 1/2 финала Открытого чемпионата Франции Андреева уступила итальянке Ясмин Паолини (3:6, 1:6).

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    • До этого на «Ролан Гаррос» Андреева сотворила сенсацию, обыграв на тот момент (5 июня 2024) вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:7, 6:4, 6:4).

    Мирра Андреева занимает 23 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.29, победу Ястремской букмекеры предлагают за 3.62.

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    Прогноз: Несмотря на юный 17-летний возраст Мирры Андреевой, именно она считается фаворитом пары поединка против Ястремской. Сумасшедшее выступление Андреевой на «Ролан Гаррос» может придать ей уверенности в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: Победа Андреевой с форой (-4.5) с коэффициентом 1.88.

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    Ястремская — Андреева. Россиянка Мирра Андреева и украинка Даяна Ястремская встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбург. Матч пройдёт 23 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Ястремская — Андреева с коэффициентом 1.88.
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