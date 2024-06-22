Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и итальянка Элизабетта Кочаретто встретятся в полуфинале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 22 июня, начало — в 13:00 мск. Кочаретто — Путинцева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кочаретто

На протяжении трёх матчей итальянская теннисистка Элизабетта Кочаретто добивается исключительно побед. В четвертьфинале WTA-250 Бирмингем спортсменка из Италии нанесла поражение россиянке Диане Шнайдер, одержав волевую победу (5:7, 6:4, 6:2).

Сезон на траве для Кочаретто складывается успешно, в первом круге итальянке нанесла поражение Елене Остапенко (6:3, 6:3).

Прогнозы на теннис

Во втором круге Кочаретто разгромила соперницу из США Слоан Стивенс (6:4, 6:2). На данный момент Элизабетта Кочаретто занимает 44 место в рейтинге УЕФА.

Путинцева

Юля Путинцева впервые в своей карьере вышла в полуфинал травяного сезона. Казашка будет играть за выход в финал впервые с сентября-2023.

В четвертьфинале турнира в Бирмингеме казахстанская теннисистка нанесла поражение американке Каролин Долхайд (6:3, 6:7, 6:1).

Во втором круге турнира в Бирмингеме Юлия Путинцева буквально уничтожила свою конкурентку Ангелину Калинину из Украины (6:3, 6:0). Матч длился всего 57 минут игрового времени.

В первом круге Путинцева также добилась победы над Кларой Бюрель из Франции (6:3, 6:4).

Юлия Путинцева занимает 41 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.72, победу Кочаретто букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: В январе этого года Путинцева и Долхайд играли один раз. В астралийском Хобарте Путинцева добилась победы над Кочеретто (2:1). Не исключаем победу со стороны казахстонской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 22 с коэффициентом 1.89.