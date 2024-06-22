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    Возьмет ли Кочаретто реванш у Путинцевой

    Кочаретто — Путинцева. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч в Бирмингеме 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кочаретто — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и итальянка Элизабетта Кочаретто встретятся в полуфинале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 22 июня, начало — в 13:00 мск. Кочаретто — Путинцева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Бирмингем. Женщины 22 Июня 2024 года

    Элизабетта Коччаретто (Италия)

  • Бирмингем. Женщины
    •  Элизабетта Коччаретто (Италия) 13:00 Юлия Путинцева

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •

    Кочаретто

    На протяжении трёх матчей итальянская теннисистка Элизабетта Кочаретто добивается исключительно побед. В четвертьфинале WTA-250 Бирмингем спортсменка из Италии нанесла поражение россиянке Диане Шнайдер, одержав волевую победу (5:7, 6:4, 6:2).

    Сезон на траве для Кочаретто складывается успешно, в первом круге итальянке нанесла поражение Елене Остапенко (6:3, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    Во втором круге Кочаретто разгромила соперницу из США Слоан Стивенс (6:4, 6:2). На данный момент Элизабетта Кочаретто занимает 44 место в рейтинге УЕФА.

    Путинцева

    Юля Путинцева впервые в своей карьере вышла в полуфинал травяного сезона. Казашка будет играть за выход в финал впервые с сентября-2023.

    В четвертьфинале турнира в Бирмингеме казахстанская теннисистка нанесла поражение американке Каролин Долхайд (6:3, 6:7, 6:1).

    Во втором круге турнира в Бирмингеме Юлия Путинцева буквально уничтожила свою конкурентку Ангелину Калинину из Украины (6:3, 6:0). Матч длился всего 57 минут игрового времени.

  • Потапова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме
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    • В первом круге Путинцева также добилась победы над Кларой Бюрель из Франции (6:3, 6:4).
    Юлия Путинцева занимает 41 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.72, победу Кочаретто букмекеры предлагают за 3.12.

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    Прогноз: В январе этого года Путинцева и Долхайд играли один раз. В астралийском Хобарте Путинцева добилась победы над Кочеретто (2:1). Не исключаем победу со стороны казахстонской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 22 с коэффициентом 1.89.

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    Кочаретто — Путинцева. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и итальянка Элизабетта Кочаретто встретятся в полуфинале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 22 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Кочаретто — Путинцева с коэффициентом 1.89.
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