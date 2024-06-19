Джордан Томпсон
Энди Мюррей
Томпсон
Джордану вторую неделю подряд приходится начинать турнир матчем против сложнейшего соперника.
В Хертогенбосе австралиец проиграл в первом круге Милошу Раоничу (3:6, 4:6), так и не сумев справиться с неприятной подачей канадца.
Но в Лондоне Томпсон подтвердил, что на траве он способен конкурировать практически с любым соперником.
Представитель Зеленого континента одержал волевую победу над Хольгером Руне — 4:6, 7:6, 6:3.
В решающем сете Томпсон идеально сыграл на своей подаче, отдав датчанину лишь пять очков.
Маррей
Энди тем временем выиграл в первом круге у Алексея Попырина — 6:3, 3:6, 6:3.
Вопреки ожиданиям, британец все-таки смог прервать серию из четырех поражений. Символично, что это случилось в его тысячном матче на уровне ATP.
Но после встречи с австралийцем Маррей в очередной раз напомнил, что ему по-прежнему нелегко в физическом плане: «Я не сообразил, а мама сказала мне, что это мой 1000-й матч в туре. Много матчей, тело сильно потрепалось. Это нелегко, но я справляюсь».
Но Энди, похоже, все равно верит, что способен достойно выступить на предстоящем Уимблдоне. В его случае большим успехом теперь станет даже выход в третий раунд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.66, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.22.
Прогноз: в прошлом году Энди выиграл у Джордана на «челленджере» в Сербитоне со счетом 7:6, 6:3. На этот раз австралиец, скорее всего, возьмет реванш.
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Рекомендуемая ставка: победа Томпсона в двух сетах за 2.61.