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    Сможет ли Маррей обыграть Томпсона?

    Томпсон — Маррей. Ставка (к. 2.61) и прогноз на турнир в Лондоне 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Маррей
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 19 июня, начало — в 17:00 мск. Томпсон — Маррей: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 19 Июня 2024 года

    Джордан Томпсон

  • Австралия
    •  Джордан Томпсон 17:00 Энди Мюррей

    Энди Мюррей

  • Великобритания
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    Томпсон

    Джордану вторую неделю подряд приходится начинать турнир матчем против сложнейшего соперника.

    В Хертогенбосе австралиец проиграл в первом круге Милошу Раоничу (3:6, 4:6), так и не сумев справиться с неприятной подачей канадца.

    Но в Лондоне Томпсон подтвердил, что на траве он способен конкурировать практически с любым соперником.

    Представитель Зеленого континента одержал волевую победу над Хольгером Руне — 4:6, 7:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    В решающем сете Томпсон идеально сыграл на своей подаче, отдав датчанину лишь пять очков.

    Маррей

    Энди тем временем выиграл в первом круге у Алексея Попырина — 6:3, 3:6, 6:3.

    Вопреки ожиданиям, британец все-таки смог прервать серию из четырех поражений. Символично, что это случилось в его тысячном матче на уровне ATP.

    Но после встречи с австралийцем Маррей в очередной раз напомнил, что ему по-прежнему нелегко в физическом плане: «Я не сообразил, а мама сказала мне, что это мой 1000-й матч в туре. Много матчей, тело сильно потрепалось. Это нелегко, но я справляюсь».

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    Но Энди, похоже, все равно верит, что способен достойно выступить на предстоящем Уимблдоне. В его случае большим успехом теперь станет даже выход в третий раунд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.66, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: в прошлом году Энди выиграл у Джордана на «челленджере» в Сербитоне со счетом 7:6, 6:3. На этот раз австралиец, скорее всего, возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Томпсона в двух сетах за 2.61.

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    Томпсон — Маррей. Британец Энди Маррей сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 19 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Томпсон — Маррей с коэффициентом 2.61.
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