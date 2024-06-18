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    Маррей наконец-то выиграет?

    Маррей — Попырин. Ставка (к. 2.86) и прогноз на турнир в Лондоне 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Попырин
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 17:45 мск. Маррей — Попырин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 18 Июня 2024 года

    Энди Мюррей

  • Великобритания
    •  Энди Мюррей 17:45 Алексей Попырин

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •

    Маррей

    «Мои планы особо не изменились — я не планирую много играть после этого лета», — сообщил Энди перед началом турнира в Лондоне.

    По всей видимости, после Уимблдона и олимпийского турнира Маррей сделает перерыв, после чего сразу поедет на US Open, а вот дальше...Не исключено, что это все-таки его последний сезон в карьере.

    Хотя Маррей утверждает, что по-прежнему получает удовольствие от тенниса, очевидно, что ему уже очень тяжело даже в первых раундах.

    На прошлой неделе бывшая первая ракетка мира не выиграл ни одного матча в Штутгарте. Энди проиграл на старте турнира американцу Маркосу Гирону (3:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    В лучшие годы своей карьеры Маррей пять раз выигрывал турнир в Лондоне. К сожалению, всё это осталось в прошлом.

    Попырин

    Алексей входит в топ-50, но в Лондоне ему все равно пришлось участвовать в квалификации.

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    • Представитель Австралии легко прошел отбор, выиграв у финна Отто Виртанена и американца Маккензи Макдональда.

    На прошлой неделе Попырин дошел до второго раунда в нидерландском Хертогенбосе. Сначала он выиграл у Ринки Хиджикаты, а потом уступил Томми Полу.

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    В предыдущих сезонах Попырин ни разу не смог пройти первый раунд в основной сетке турнира в Лондоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Маррея в этом матче можно поставить за 2.03, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.79.

    Прогноз: не надо сильно удивляться, если Энди проиграет и этот матч, и следующие — на Уимблдоне и олимпийском турнире в Париже. Маррей очень далек от своей оптимальной формы.

    Рекомендуемая ставка: победа Попырина в двух сетах за 2.86.

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    Маррей — Попырин. Британец Энди Маррей сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 17:45 мск. / Ставка и прогноз на матч Маррей — Попырин с коэффициентом 2.86.
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