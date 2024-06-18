Энди Мюррей
Алексей Попырин
Маррей
«Мои планы особо не изменились — я не планирую много играть после этого лета», — сообщил Энди перед началом турнира в Лондоне.
По всей видимости, после Уимблдона и олимпийского турнира Маррей сделает перерыв, после чего сразу поедет на US Open, а вот дальше...Не исключено, что это все-таки его последний сезон в карьере.
Хотя Маррей утверждает, что по-прежнему получает удовольствие от тенниса, очевидно, что ему уже очень тяжело даже в первых раундах.
На прошлой неделе бывшая первая ракетка мира не выиграл ни одного матча в Штутгарте. Энди проиграл на старте турнира американцу Маркосу Гирону (3:6, 4:6).
В лучшие годы своей карьеры Маррей пять раз выигрывал турнир в Лондоне. К сожалению, всё это осталось в прошлом.
Попырин
Алексей входит в топ-50, но в Лондоне ему все равно пришлось участвовать в квалификации.
Представитель Австралии легко прошел отбор, выиграв у финна Отто Виртанена и американца Маккензи Макдональда.
На прошлой неделе Попырин дошел до второго раунда в нидерландском Хертогенбосе. Сначала он выиграл у Ринки Хиджикаты, а потом уступил Томми Полу.
В предыдущих сезонах Попырин ни разу не смог пройти первый раунд в основной сетке турнира в Лондоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Маррея в этом матче можно поставить за 2.03, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.79.
Прогноз: не надо сильно удивляться, если Энди проиграет и этот матч, и следующие — на Уимблдоне и олимпийском турнире в Париже. Маррей очень далек от своей оптимальной формы.
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Рекомендуемая ставка: победа Попырина в двух сетах за 2.86.