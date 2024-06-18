Британец Энди Маррей сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 17:45 мск. Маррей — Попырин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Маррей

«Мои планы особо не изменились — я не планирую много играть после этого лета», — сообщил Энди перед началом турнира в Лондоне.

По всей видимости, после Уимблдона и олимпийского турнира Маррей сделает перерыв, после чего сразу поедет на US Open, а вот дальше...Не исключено, что это все-таки его последний сезон в карьере.

Хотя Маррей утверждает, что по-прежнему получает удовольствие от тенниса, очевидно, что ему уже очень тяжело даже в первых раундах.

На прошлой неделе бывшая первая ракетка мира не выиграл ни одного матча в Штутгарте. Энди проиграл на старте турнира американцу Маркосу Гирону (3:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

В лучшие годы своей карьеры Маррей пять раз выигрывал турнир в Лондоне. К сожалению, всё это осталось в прошлом.

Попырин

Алексей входит в топ-50, но в Лондоне ему все равно пришлось участвовать в квалификации.

Представитель Австралии легко прошел отбор, выиграв у финна Отто Виртанена и американца Маккензи Макдональда.

На прошлой неделе Попырин дошел до второго раунда в нидерландском Хертогенбосе. Сначала он выиграл у Ринки Хиджикаты, а потом уступил Томми Полу.

В предыдущих сезонах Попырин ни разу не смог пройти первый раунд в основной сетке турнира в Лондоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маррея в этом матче можно поставить за 2.03, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: не надо сильно удивляться, если Энди проиграет и этот матч, и следующие — на Уимблдоне и олимпийском турнире в Париже. Маррей очень далек от своей оптимальной формы.

Рекомендуемая ставка: победа Попырина в двух сетах за 2.86.