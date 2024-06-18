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    Шелтон снова проиграет?

    Шелтон — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 2.43) и прогноз на турнир в Лондоне 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Мпетши-Перрикар
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 17:30 мск. Шелтон — Мпетши-Перрикар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 18 Июня 2024 года

    Бен Шелтон (США)

  • Лондон. Мужчины
    •  Бен Шелтон (США) 17:30 Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

    Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

  • Лион. Мужчины
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    Шелтон

    Бен на прошлой неделе слабо выступил на турнире в Штутгарте.

    В своем первом в этом сезоне матче на траве американский теннисист проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту (6:7, 6:4, 3:6).

    Результат действительно удивил, все-таки в игровом арсенале Шелтона есть абсолютно всё, чтобы успешно играть на этом покрытии. Разве что опыта пока не хватает.

    В прошлом году Шелтон выиграл по одному матчу в Лондоне и на Уимблдоне и не прошел даже первый раунд на Мальорке.

    Прогнозы на теннис

    В общем, пока не похоже, что Бен готов к чему-то серьезному на травяном покрытии.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни тем временем прошел сложнейшую квалификацию в Лондоне.

    Французский теннисист выиграл у представителя Австралии Александра Вукича и бельгийца Зизу Бергса.

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  • Вчера

    • На прошлой неделе Мпетши-Перрикар пробился через квалификацию в основную сетку на турнире в Штутгарте.

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    В первом раунде 20-летний теннисист проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в матче с двумя тай-брейками.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.56, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.43.

    Прогноз: француз не так давно дебютировал в топ-70 благодаря победе на грунтовом турнире в Лионе. Как оказалось, на траве он тоже отлично играет. Есть подозрение, что у Шелтона снова будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара за 2.43.

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    Шелтон — Мпетши-Перрикар. Американец Бен Шелтон сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 17:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Шелтон — Мпетши-Перрикар с коэффициентом 2.43.
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