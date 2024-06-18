Бен Шелтон (США)
Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
Шелтон
Бен на прошлой неделе слабо выступил на турнире в Штутгарте.
В своем первом в этом сезоне матче на траве американский теннисист проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту (6:7, 6:4, 3:6).
Результат действительно удивил, все-таки в игровом арсенале Шелтона есть абсолютно всё, чтобы успешно играть на этом покрытии. Разве что опыта пока не хватает.
В прошлом году Шелтон выиграл по одному матчу в Лондоне и на Уимблдоне и не прошел даже первый раунд на Мальорке.
В общем, пока не похоже, что Бен готов к чему-то серьезному на травяном покрытии.
Мпетши-Перрикар
Джованни тем временем прошел сложнейшую квалификацию в Лондоне.
Французский теннисист выиграл у представителя Австралии Александра Вукича и бельгийца Зизу Бергса.
На прошлой неделе Мпетши-Перрикар пробился через квалификацию в основную сетку на турнире в Штутгарте.
В первом раунде 20-летний теннисист проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в матче с двумя тай-брейками.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.56, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.43.
Прогноз: француз не так давно дебютировал в топ-70 благодаря победе на грунтовом турнире в Лионе. Как оказалось, на траве он тоже отлично играет. Есть подозрение, что у Шелтона снова будут проблемы.
- 1.92Корда — Хачанов: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.18Навоне — Дрейпер: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
- 2.86Маррей — Попырин: прогноз и ставкаСегодня в 17:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара за 2.43.