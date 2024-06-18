Американец Бен Шелтон сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 17:30 мск. Шелтон — Мпетши-Перрикар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шелтон

Бен на прошлой неделе слабо выступил на турнире в Штутгарте.

В своем первом в этом сезоне матче на траве американский теннисист проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту (6:7, 6:4, 3:6).

Результат действительно удивил, все-таки в игровом арсенале Шелтона есть абсолютно всё, чтобы успешно играть на этом покрытии. Разве что опыта пока не хватает.

В прошлом году Шелтон выиграл по одному матчу в Лондоне и на Уимблдоне и не прошел даже первый раунд на Мальорке.

Прогнозы на теннис

В общем, пока не похоже, что Бен готов к чему-то серьезному на травяном покрытии.

Мпетши-Перрикар

Джованни тем временем прошел сложнейшую квалификацию в Лондоне.

Французский теннисист выиграл у представителя Австралии Александра Вукича и бельгийца Зизу Бергса.

На прошлой неделе Мпетши-Перрикар пробился через квалификацию в основную сетку на турнире в Штутгарте.

В первом раунде 20-летний теннисист проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в матче с двумя тай-брейками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.56, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.43.

Прогноз: француз не так давно дебютировал в топ-70 благодаря победе на грунтовом турнире в Лионе. Как оказалось, на траве он тоже отлично играет. Есть подозрение, что у Шелтона снова будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара за 2.43.