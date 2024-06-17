Итальянка Лючия Бронцетти и полька Магдалена Френх встретятся в первом круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 17 июня, начало — в 13:00 мск. Бронцетти — Френх: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Лючия Бронцетти

Уровень игры Бронцетти в этом сезоне не ниже того, который она показывала в прошлом, однако на траве она не так эффективна, как на грунте.

Лучший свой результат она продемонстрировала на недавнем турнире в Рабате, где смогла добраться до четвертьфинала, но проиграла в нем американке Стирнс в трех сетах.

С начала года Лючия больше двух поединков подряд не выигрывала. Кроме марокканского турнира ещё один такой случай пришёлся на Индиан-Уэллс.

На британской траве против Френх придется очень сильно постараться, чтобы иметь хотя бы надежду на победу.

Магдалена Френх

Хочется верить, что после турнира на прошлой неделе Френх окончательно вспомнила, как необходимо играть на траве.

Прогнозы на теннис

Польская спортсменка довольно уверенно держалась до четвертьфинала, где на её пути встала действующая победительница турнира Бултер.

В целом по сезону Магдалена выглядит не очень убедительно, но успехи в последних матчах должны прибавить ей веры в собственные силы.

Поединок с Бронцетти не претендует на матч, в котором нужно будет демонстрировать все свои резервы, но итальянке не будет находиться на корте в качестве мебели.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Бронцетти — 3.13, победа Френх — 1.37.

Прогноз: Френх сильнее итальянки по большинству параметров

Ставка: Ф1 (-4) за 1.86

Альтернативный прогноз: Магдалена не позволит вздохнуть своей сопернице

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.08