Латышка Елена Остапенко и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся в первом круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 17 июня, начало — в 14:30 мск. Остапенко — Кочиаретто: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Елена Остапенко

Уровень игры Остапенко близок к элитарному, но на траве она играет с особым желанием победить.

В Париже у неё не получилось выступить так, как она умеет это делать, поскольку во втором круге соревнований она уступили молодой Кларе Таусон из Дании.

До этого был четвертьфинал престижного турнира в Риме. Со здоровьем все в порядке и к траве спортсменка из Латвии готова весьма хорошо.

Матч против Кочиаретто в Бирмингеме не получится тяжелым, поскольку итальянке будет очень сложно перебраться с одного покрытия на другое.

Элизабетта Кочиаретто

Для Кочиаретто прошедший «Ролан Гаррос» получился весьма удачным, поскольку на нем она впервые в карьере смогла забраться в четвертый круг.

Прогнозы на теннис

Там она проиграла по всем статьям американке Гауфф, однако вполне может быть довольна своим выступлением в Париже.

Хотелось бы подобных результатов и на травяном покрытии, но пока что это представить довольно сложно.

Если Остапенко будет чувствовать себя н ев своей тарелке, то в предстоящем поединке у итальянки будут шансы на проход дальше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Остапенко — 1.23, победа Кочиаретто — 4.23.

Прогноз: Остапенко не оставит шансов своей итальянской сопернице

Ставка: Ф1 (-4) за 1.76.

Альтернативный прогноз: Много геймов в этом матче ждать не стоит

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.08