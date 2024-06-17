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    Остапенко стартует с уверенной победы?

    Остапенко — Кочиаретто. Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч в Бирмингеме 17 июня 2024 года

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    Елена Остапенко
    Латышка Елена Остапенко и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся в первом круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 17 июня, начало — в 14:30 мск. Остапенко — Кочиаретто: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Бирмингем. Женщины 17 Июня 2024 года

    Елена Остапенко

  • Латвия
    •  Елена Остапенко 14:30 Элизабетта Коччаретто (Италия)

    Элизабетта Коччаретто (Италия)

  • Бирмингем. Женщины
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    Елена Остапенко

    Уровень игры Остапенко близок к элитарному, но на траве она играет с особым желанием победить.

    В Париже у неё не получилось выступить так, как она умеет это делать, поскольку во втором круге соревнований она уступили молодой Кларе Таусон из Дании.

    До этого был четвертьфинал престижного турнира в Риме. Со здоровьем все в порядке и к траве спортсменка из Латвии готова весьма хорошо.

    Матч против Кочиаретто в Бирмингеме не получится тяжелым, поскольку итальянке будет очень сложно перебраться с одного покрытия на другое.

    Элизабетта Кочиаретто

    Для Кочиаретто прошедший «Ролан Гаррос» получился весьма удачным, поскольку на нем она впервые в карьере смогла забраться в четвертый круг.

    Прогнозы на теннис

    Там она проиграла по всем статьям американке Гауфф, однако вполне может быть довольна своим выступлением в Париже.

    Хотелось бы подобных результатов и на травяном покрытии, но пока что это представить довольно сложно.

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    Если Остапенко будет чувствовать себя н ев своей тарелке, то в предстоящем поединке у итальянки будут шансы на проход дальше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Остапенко — 1.23, победа Кочиаретто — 4.23.

    Прогноз: Остапенко не оставит шансов своей итальянской сопернице

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.76.

    Альтернативный прогноз: Много геймов в этом матче ждать не стоит

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.08

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    Остапенко — Кочиаретто. Латышка Елена Остапенко и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся в первом круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 17 июня, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Остапенко — Кочиаретто с коэффициентом 1.76.
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