Елена Остапенко
Элизабетта Коччаретто (Италия)
Елена Остапенко
Уровень игры Остапенко близок к элитарному, но на траве она играет с особым желанием победить.
В Париже у неё не получилось выступить так, как она умеет это делать, поскольку во втором круге соревнований она уступили молодой Кларе Таусон из Дании.
До этого был четвертьфинал престижного турнира в Риме. Со здоровьем все в порядке и к траве спортсменка из Латвии готова весьма хорошо.
Матч против Кочиаретто в Бирмингеме не получится тяжелым, поскольку итальянке будет очень сложно перебраться с одного покрытия на другое.
Элизабетта Кочиаретто
Для Кочиаретто прошедший «Ролан Гаррос» получился весьма удачным, поскольку на нем она впервые в карьере смогла забраться в четвертый круг.
Там она проиграла по всем статьям американке Гауфф, однако вполне может быть довольна своим выступлением в Париже.
Хотелось бы подобных результатов и на травяном покрытии, но пока что это представить довольно сложно.
Если Остапенко будет чувствовать себя н ев своей тарелке, то в предстоящем поединке у итальянки будут шансы на проход дальше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Остапенко — 1.23, победа Кочиаретто — 4.23.
Прогноз: Остапенко не оставит шансов своей итальянской сопернице
- 1.92Кецманович — Сонего: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.85Фернандес — Соррибес-Тормо: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 1.86Бронцетти — Френх: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.76.
Альтернативный прогноз: Много геймов в этом матче ждать не стоит
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.08