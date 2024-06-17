Поляк Хуберт Хуркач сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 18:30 мск. Хуркач — Коболли: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хуркач

Хуберт по итогам европейской серии турниров на грунте остался в топ-10 — эту неделю он начал в статусе девятой ракетки мира.

Весной поляк взял титул в португальском Эшториле, выиграл по два матча в Монте-Карло и Мадриде, дошел до четвертьфинала в Риме и до четвертого круна на «Ролан Гаррос».

В прошлом году Хуркач выиграл семь из десяти матчей на траве, а его лучшим результатом стал выход в 1/8 финала на Уимблдоне.

Прогнозы на теннис

В 2022-м Хуби не прошел ни раунда на британском мэйджоре, но при этом взял титул в Галле. Два года назад он выиграл здесь у Максима Кресси, Юго Эмбера, Феликса Оже-Альяссима, Ника Кирьоса и Даниила Медведева.

Коболли

Флавио на прошлой неделе неудачно выступил на турнире в Штутгарте. Уже в первом круге он уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу (6:7, 3:6).

Но итальянец и не претендовал там на что-то серьезное. Для него это был всего лишь третий матч на траве.

В предыдущих сезонах Коболли безуспешно пытался пройти квалификацию на Уимблдоне.

Но это, конечно, совсем не означает, что он все время будет проигрывать на этом покрытии. В текущем сезоне Коболли неплохо выступал и на харде, и на грунте, благодаря чему дебютировал в топ-50. Прогресс будет и на травяных турнирах, просто не сразу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.12, победу Коболли букмекеры предлагают за 6.05.

Прогноз: Флавио обязательно начнет выигрывать и на траве, но сегодня об этом можно даже не мечтать. Мощнейшая подача поляка станет испытанием для итальянца.

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов больше 21,5 за 1.98.