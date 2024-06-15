Таллон Грикспор
Себастьян Корда
Грикспор
Действующий чемпион турнира в пятницу одержал волевую победу над Александром Вукичем — 4:6, 6:3, 7:6.
Австралиец все-таки сумел частично подтвердить, что его победа над Кареном Хачановым во втором круге не было случайностью.
Грикспор наверняка рассчитывал, что матч получится не таким нервным. Но в итоге он дожал Вукича только на решающем тай-брейке.
Почти по такому же сценарию прошла и встреча с Миомиром Кецмановичем. Правда, здесь вообще было три тай-брейка — 6:7, 7:6, 7:6.
На этой неделе Грикспору до сих пор хватило двух сетов только в матче второго круга против Маккензи Макдональда — 6:3, 7:6.
Корда
Себастьян тем временем не проиграл ни одного сета в предыдущих раундах.
В пятницу Корда одержал уверенную победу над своим соотечественником — 6:4, 6:2.
Встреча двух американцев совершенно не оправдала ожиданий. Корда шикарно сыграл на приеме, сумев реализовать четыре брейк-пойнта. Но при этом надо признать, что Пол, конечно, конкретно разочаровал.
В предыдущих матчах на этой неделе Корда выиграл у австралийца Тристана Скулкейта (6:4, 7:6) и итальянца Луки Нарди (7:5, 7:5).
Себастьян впервые в этом году выиграл три матча подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.19, победу Корды букмекеры предлагают за 1.68.
Прогноз: несмотря на то, что Таллон с трудом дошел до полуфинала, у нас все равно нет уверенности, что американец тормознет действующего чемпиона. В данном случае лучше взять ставку на тотал геймов или сетов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.88.