Американец Себастьян Корда сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в полуфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 15 июня, начало — в 12:00 мск. Грикспор — Корда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Грикспор

Действующий чемпион турнира в пятницу одержал волевую победу над Александром Вукичем — 4:6, 6:3, 7:6.

Австралиец все-таки сумел частично подтвердить, что его победа над Кареном Хачановым во втором круге не было случайностью.

Грикспор наверняка рассчитывал, что матч получится не таким нервным. Но в итоге он дожал Вукича только на решающем тай-брейке.

Почти по такому же сценарию прошла и встреча с Миомиром Кецмановичем. Правда, здесь вообще было три тай-брейка — 6:7, 7:6, 7:6.

Прогнозы на теннис

На этой неделе Грикспору до сих пор хватило двух сетов только в матче второго круга против Маккензи Макдональда — 6:3, 7:6.

Корда

Себастьян тем временем не проиграл ни одного сета в предыдущих раундах.

В пятницу Корда одержал уверенную победу над своим соотечественником — 6:4, 6:2.

Встреча двух американцев совершенно не оправдала ожиданий. Корда шикарно сыграл на приеме, сумев реализовать четыре брейк-пойнта. Но при этом надо признать, что Пол, конечно, конкретно разочаровал.

В предыдущих матчах на этой неделе Корда выиграл у австралийца Тристана Скулкейта (6:4, 7:6) и итальянца Луки Нарди (7:5, 7:5).

Себастьян впервые в этом году выиграл три матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.19, победу Корды букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: несмотря на то, что Таллон с трудом дошел до полуфинала, у нас все равно нет уверенности, что американец тормознет действующего чемпиона. В данном случае лучше взять ставку на тотал геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.88.