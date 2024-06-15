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    Сможет ли Корда остановить Грикспора?

    Грикспор — Корда. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 15 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Корда
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в полуфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 15 июня, начало — в 12:00 мск. Грикспор — Корда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 15 Июня 2024 года

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •  Таллон Грикспор 12:00 Себастьян Корда

    Себастьян Корда

  • США
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    Грикспор

    Действующий чемпион турнира в пятницу одержал волевую победу над Александром Вукичем — 4:6, 6:3, 7:6.

    Австралиец все-таки сумел частично подтвердить, что его победа над Кареном Хачановым во втором круге не было случайностью.

    Грикспор наверняка рассчитывал, что матч получится не таким нервным. Но в итоге он дожал Вукича только на решающем тай-брейке.

    Почти по такому же сценарию прошла и встреча с Миомиром Кецмановичем. Правда, здесь вообще было три тай-брейка — 6:7, 7:6, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    На этой неделе Грикспору до сих пор хватило двух сетов только в матче второго круга против Маккензи Макдональда — 6:3, 7:6.

    Корда

    Себастьян тем временем не проиграл ни одного сета в предыдущих раундах.

    В пятницу Корда одержал уверенную победу над своим соотечественником — 6:4, 6:2.

    Встреча двух американцев совершенно не оправдала ожиданий. Корда шикарно сыграл на приеме, сумев реализовать четыре брейк-пойнта. Но при этом надо признать, что Пол, конечно, конкретно разочаровал.

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    В предыдущих матчах на этой неделе Корда выиграл у австралийца Тристана Скулкейта (6:4, 7:6) и итальянца Луки Нарди (7:5, 7:5).

    Себастьян впервые в этом году выиграл три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.19, победу Корды букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: несмотря на то, что Таллон с трудом дошел до полуфинала, у нас все равно нет уверенности, что американец тормознет действующего чемпиона. В данном случае лучше взять ставку на тотал геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.88.

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    Грикспор — Корда. Американец Себастьян Корда сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в полуфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 15 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Грикспор — Корда с коэффициентом 1.88.
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