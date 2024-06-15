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    Карацев проиграет на старте квалификации в Галле?

    Дакворт — Карацев. Ставка (к. 2.48) и прогноз на турнир в Галле 15 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дакворт — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в первом раунде квалификации турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 17:00 мск. Дакворт — Карацев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Дакворт

    Джеймс на этой неделе уже успел дойти до четвертьфинала в Штутгарте.

    Разумеется, в его случае это серьезный успех. Тем более с учетом того, что австралиец попал в основную сетку через квалификацию.

    Дакворт обыграл француза Пьера-Юга Эрбера и американца Бена Шелтона, после чего уступил итальянцу Маттео Берреттини.

    Прогнозы на теннис

    Это был третий случай в сезоне, когда Дакворт выиграл не менее двух матчей подряд на уровне основной сетки ATP. В начале года он дошел до четвертьфинала в Брисбене и Далласе.

    Карацев

    Аслан тем временем еще ни разу в этом сезоне не играл на траве.

    Российский теннисист после травмы колена до сих пор выиграл лишь один матч, из-за чего опустился в рейтинге на 97-е место.

    Скорее всего, совсем скоро Карацев окажется и за пределами топ-100. Это не произойдет только в том случае, если он покажет серьезный результат хотя бы на одном из ближайших турниров, но это вряд ли.

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    В прошлом году Карацев выиграл три из семи матчей на траве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дакворта в этом матче можно поставить за 1.59, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.26.

    Прогноз: можно только догадываться, почему Аслан не поехал на «челленджер» в Сербитоне и на один из проходящих на этой неделе турниров на траве. Игровая практика ему сейчас точно не помешает, а тем более на таком специфическом покрытии. В общем, вряд ли Карацев пройдет квалификацию в Галле.

    Рекомендуемая ставка: победа Дакворта в двух сетах за 2.48.

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    Дакворт — Карацев. Россиянин Аслан Карацев сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в первом раунде квалификации турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Дакворт — Карацев с коэффициентом 2.48.
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