Дакворт
Джеймс на этой неделе уже успел дойти до четвертьфинала в Штутгарте.
Разумеется, в его случае это серьезный успех. Тем более с учетом того, что австралиец попал в основную сетку через квалификацию.
Дакворт обыграл француза Пьера-Юга Эрбера и американца Бена Шелтона, после чего уступил итальянцу Маттео Берреттини.
Это был третий случай в сезоне, когда Дакворт выиграл не менее двух матчей подряд на уровне основной сетки ATP. В начале года он дошел до четвертьфинала в Брисбене и Далласе.
Карацев
Аслан тем временем еще ни разу в этом сезоне не играл на траве.
Российский теннисист после травмы колена до сих пор выиграл лишь один матч, из-за чего опустился в рейтинге на 97-е место.
Скорее всего, совсем скоро Карацев окажется и за пределами топ-100. Это не произойдет только в том случае, если он покажет серьезный результат хотя бы на одном из ближайших турниров, но это вряд ли.
В прошлом году Карацев выиграл три из семи матчей на траве.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дакворта в этом матче можно поставить за 1.59, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.26.
Прогноз: можно только догадываться, почему Аслан не поехал на «челленджер» в Сербитоне и на один из проходящих на этой неделе турниров на траве. Игровая практика ему сейчас точно не помешает, а тем более на таком специфическом покрытии. В общем, вряд ли Карацев пройдет квалификацию в Галле.
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Рекомендуемая ставка: победа Дакворта в двух сетах за 2.48.