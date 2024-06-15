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    Андрееску выйдет в финал турнира?

    Галфи — Андрееску. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч в Хертогенбосе 15 июня 2024 года

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    Бьянка Андрееску
    Венгерка Далма Галфи и канадка Бьянка Андрееску встретятся в полуфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 15 июня, начало — в 16:00 мск. Галфи — Андрееску: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Женщины 15 Июня 2024 года

    Далма Галфи

  • Венгрия
    •  Далма Галфи 16:00 Бьянка Андрееску

    Бьянка Андрееску

  • Канада
    •

    Галфи

    Далма Галфи одержала пятую победу подряд, переиграв в четвертьфинале нидерландского турнира Александру Крунич из Сербии (7:5, 6:3). На травяном корте соперницы провели 1 час и 25 минут игрового времени.

    В Хертогенбосе Галфи также обыграла канадку Марину Стакушич (3:6, 6:1, 6:2) и американку Маккартни Кесслер (6:3, 7:6) в рамках квалификации.

    Прогнозы на теннис

    В первом круге турнира Далма Галфи разгромила нидерландку Аранчу Рус, отдав сопернице лишь три гейма (6:0, 6:3), а во втором раунде нанесла поражение россиянке Веронике Кудерметовой (6:3, 3:6, 5:7).

    Андрееску

    Бьянка Андрееску из Канады одержала тяжелую победу над японской спортсменкой Наоми Осака в рамках четвертьфинала турнира в Хертогенбосе ( 6:4, 3:6, 7:6). Матч продолжался 4 часа 45 минут.

    В упорной борьбе теннисисткам пришлось играть тай-брейк. Бьянке Андрееску, чтобы одержать победу, потребовалось реализлвать три брейк-пойнта и выполнить три подачи навылет.

    До этого на турнире WTA 250 в Хертогенбосе канадская спортсменка переиграла китаянку Юэ Юань (6:4, 6:4) и нидерландку Еву Веддер (4:6, 6:3, 6:2).

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    • Канадская теннисистка проводит второй турнир в 2024 году. Прошлый сезон для Андрееску завершился ещё в августе. После долгого перерыва спортсменка провела первый турнир на Открытом чемпионате Франции.

    На «мэйджоре» в Париже Бьянка Андрееску дошла до третьего круга, где уступила будущей финалистке «Ролан Гаррос» итальянке Ясмин Паолини (1:6, 6:3, 0:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееску в этом матче можно поставить за 1.41, победу Галфи букмекеры предлагают за 2.93.

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    Прогноз: После сумасшедшего четвертьфинального матча Андрееску может только прибавить, канадская спортсменка имеет все шансы, чтобы переиграть венгерскую соперницу. Мы рискнём и поставим на победу Бьянки Андрееску.

    Рекомендуемая ставка: Победа Андрееску с форой (-3.5) с коэффициентом 1.83.

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    Галфи — Андрееску. Венгерка Далма Галфи и канадка Бьянка Андрееску встретятся в полуфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 15 июня, начало — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Галфи — Андрееску с коэффициентом 1.83.
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