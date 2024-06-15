Венгерка Далма Галфи и канадка Бьянка Андрееску встретятся в полуфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 15 июня, начало — в 16:00 мск. Галфи — Андрееску: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Галфи

Далма Галфи одержала пятую победу подряд, переиграв в четвертьфинале нидерландского турнира Александру Крунич из Сербии (7:5, 6:3). На травяном корте соперницы провели 1 час и 25 минут игрового времени.

В Хертогенбосе Галфи также обыграла канадку Марину Стакушич (3:6, 6:1, 6:2) и американку Маккартни Кесслер (6:3, 7:6) в рамках квалификации.

Прогнозы на теннис

В первом круге турнира Далма Галфи разгромила нидерландку Аранчу Рус, отдав сопернице лишь три гейма (6:0, 6:3), а во втором раунде нанесла поражение россиянке Веронике Кудерметовой (6:3, 3:6, 5:7).

Андрееску

Бьянка Андрееску из Канады одержала тяжелую победу над японской спортсменкой Наоми Осака в рамках четвертьфинала турнира в Хертогенбосе ( 6:4, 3:6, 7:6). Матч продолжался 4 часа 45 минут.

В упорной борьбе теннисисткам пришлось играть тай-брейк. Бьянке Андрееску, чтобы одержать победу, потребовалось реализлвать три брейк-пойнта и выполнить три подачи навылет.

До этого на турнире WTA 250 в Хертогенбосе канадская спортсменка переиграла китаянку Юэ Юань (6:4, 6:4) и нидерландку Еву Веддер (4:6, 6:3, 6:2).

Канадская теннисистка проводит второй турнир в 2024 году. Прошлый сезон для Андрееску завершился ещё в августе. После долгого перерыва спортсменка провела первый турнир на Открытом чемпионате Франции.

На «мэйджоре» в Париже Бьянка Андрееску дошла до третьего круга, где уступила будущей финалистке «Ролан Гаррос» итальянке Ясмин Паолини (1:6, 6:3, 0:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееску в этом матче можно поставить за 1.41, победу Галфи букмекеры предлагают за 2.93.

Прогноз: После сумасшедшего четвертьфинального матча Андрееску может только прибавить, канадская спортсменка имеет все шансы, чтобы переиграть венгерскую соперницу. Мы рискнём и поставим на победу Бьянки Андрееску.

Рекомендуемая ставка: Победа Андрееску с форой (-3.5) с коэффициентом 1.83.