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    Мария имеет больше шансов на четвертьфинал?

    Френх — Мария. Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч в Ноттингеме 13 июня 2024 года

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    Татьяна Мария
    Полька Магдалена Френх и немка Татьяна Мария встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 13 июня, начало — в 13:00 мск. Френх — Мария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ноттингем. Женщины 13 Июня 2024 года

    Магдалена Фрех

  • Польша
    •  Магдалена Фрех 13:00 Татьяна Мария

    Татьяна Мария

  • Германия
    •

    Магдалена Френх

    Перед стартом турнира в Англии теплилась надежда, что Френх сможет продемонстрировать качественный теннис, и она оправдалась.

    На последнем соревновании в Страсбурге она смогла пробиться во второй круг, но начинала свой путь аж с квалификации.

    Игра на траве — входит в приоритете Магдалены по сезону, поэтому мы ещё увидим от нее убедительные матчи на этом покрытии.

    В поединке против Марии придется очень сильно попотеть, чтобы пробиться в четвертьфинал, поскольку немка явно на коне.

    Татьяна Мария

    Ещё две недели назад никто не мог предположить, что у Марии так пойдет игра на траве. Она выиграл же пять матчей ни не собирается на этом останавливается на этом.

    Прогнозы на теннис

    В Сурбитоне она проиграла только в финале бельгийке Ван Эйтванк, хотя вполне могла взять титул.

    На соревновании в Ноттингеме она стартовала с уверенной победы над малоизвестной колумбийкой Аранго.

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    В поединке против Френх будет серьезная битва, поскольку расклад сил между соперницами примерно равный.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Френх — 2.07, победа Марии — 1.76.

    Прогноз: Мария имеет больше шансов победить

    Ставка: П2 за 1.76.

    Альтернативный прогноз: Получится упорная игра с большим количеством геймов

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.08.

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    Френх — Мария. Полька Магдалена Френх и немка Татьяна Мария встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 13 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Френх — Мария с коэффициентом 1.76.
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