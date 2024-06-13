Полька Магдалена Френх и немка Татьяна Мария встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 13 июня, начало — в 13:00 мск. Френх — Мария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Магдалена Френх

Перед стартом турнира в Англии теплилась надежда, что Френх сможет продемонстрировать качественный теннис, и она оправдалась.

На последнем соревновании в Страсбурге она смогла пробиться во второй круг, но начинала свой путь аж с квалификации.

Игра на траве — входит в приоритете Магдалены по сезону, поэтому мы ещё увидим от нее убедительные матчи на этом покрытии.

В поединке против Марии придется очень сильно попотеть, чтобы пробиться в четвертьфинал, поскольку немка явно на коне.

Татьяна Мария

Ещё две недели назад никто не мог предположить, что у Марии так пойдет игра на траве. Она выиграл же пять матчей ни не собирается на этом останавливается на этом.

Прогнозы на теннис

В Сурбитоне она проиграла только в финале бельгийке Ван Эйтванк, хотя вполне могла взять титул.

На соревновании в Ноттингеме она стартовала с уверенной победы над малоизвестной колумбийкой Аранго.

В поединке против Френх будет серьезная битва, поскольку расклад сил между соперницами примерно равный.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Френх — 2.07, победа Марии — 1.76.

Прогноз: Мария имеет больше шансов победить

Ставка: П2 за 1.76.

Альтернативный прогноз: Получится упорная игра с большим количеством геймов

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.08.