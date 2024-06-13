Магдалена Фрех
Татьяна Мария
Магдалена Френх
Перед стартом турнира в Англии теплилась надежда, что Френх сможет продемонстрировать качественный теннис, и она оправдалась.
На последнем соревновании в Страсбурге она смогла пробиться во второй круг, но начинала свой путь аж с квалификации.
Игра на траве — входит в приоритете Магдалены по сезону, поэтому мы ещё увидим от нее убедительные матчи на этом покрытии.
В поединке против Марии придется очень сильно попотеть, чтобы пробиться в четвертьфинал, поскольку немка явно на коне.
Татьяна Мария
Ещё две недели назад никто не мог предположить, что у Марии так пойдет игра на траве. Она выиграл же пять матчей ни не собирается на этом останавливается на этом.
В Сурбитоне она проиграла только в финале бельгийке Ван Эйтванк, хотя вполне могла взять титул.
На соревновании в Ноттингеме она стартовала с уверенной победы над малоизвестной колумбийкой Аранго.
В поединке против Френх будет серьезная битва, поскольку расклад сил между соперницами примерно равный.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Френх — 2.07, победа Марии — 1.76.
Прогноз: Мария имеет больше шансов победить
- 1.95Радукану — Снигур: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.82Джонс — Крюгер: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.09Бектас — Александрова: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.76.
Альтернативный прогноз: Получится упорная игра с большим количеством геймов
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.08.