Американец Бен Шелтон сыграет против австралийца Джеймса Дакворта во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 17:30 мск. Дакворт — Шелтон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дакворт

Джеймс в первом раунде одержал победу над Пьером-Югом Эрбером — 6:4, 7:6.

Австралиец чересчур хорошо сыграл на своей подаче, так и не позволив французу взять на приеме хотя бы гейм.

Также стоит отметить идеальную игру Дакворта на тай-брейке, который был ключевым моментом этого матча.

Прогнозы на теннис

С учетом квалификации Дакворт провел в Штутгарте уже три матча. В отборе 32-летний теннисист выиграл у представителя Узбекистана Хумоюна Султанова и немца Рудольфа Моллекера.

Шелтон

Бен только в прошлом году провел свои первые в карьере матчи на траве.

Получилось так себе: американец выиграл по одному матчу на турнире в Лондоне и на Уимблдоне и не прошел первый раунд на Мальорке.

Но с тех пор Шелтон, как известно, добился серьезного прогресса, поэтому вполне вероятно, что на этот раз он выступит значительно лучше на столь специфическом покрытии.

Например, в начале апреля 21-летний Шелтон стал победителем грунтового турнира в Хьюстоне, хотя до прошлого сезона он не выступал и на этом покрытии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дакворта в этом матче можно поставить за 2.96, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: в прошлом году Бен проиграл Джеймсу в квалификации турнира в Аделаиде.

Возможно, американец возьмет реванш, но мы все-таки считаем, что в данном случае есть смысл сделать ставку на тотал геймов или сетов. Не факт, что Шелтон в первом же матче на траве покажет свой лучший теннис.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.88.