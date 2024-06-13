Джеймс Дакворт
Бен Шелтон (США)
Дакворт
Джеймс в первом раунде одержал победу над Пьером-Югом Эрбером — 6:4, 7:6.
Австралиец чересчур хорошо сыграл на своей подаче, так и не позволив французу взять на приеме хотя бы гейм.
Также стоит отметить идеальную игру Дакворта на тай-брейке, который был ключевым моментом этого матча.
С учетом квалификации Дакворт провел в Штутгарте уже три матча. В отборе 32-летний теннисист выиграл у представителя Узбекистана Хумоюна Султанова и немца Рудольфа Моллекера.
Шелтон
Бен только в прошлом году провел свои первые в карьере матчи на траве.
Получилось так себе: американец выиграл по одному матчу на турнире в Лондоне и на Уимблдоне и не прошел первый раунд на Мальорке.
Но с тех пор Шелтон, как известно, добился серьезного прогресса, поэтому вполне вероятно, что на этот раз он выступит значительно лучше на столь специфическом покрытии.
Например, в начале апреля 21-летний Шелтон стал победителем грунтового турнира в Хьюстоне, хотя до прошлого сезона он не выступал и на этом покрытии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дакворта в этом матче можно поставить за 2.96, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: в прошлом году Бен проиграл Джеймсу в квалификации турнира в Аделаиде.
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Возможно, американец возьмет реванш, но мы все-таки считаем, что в данном случае есть смысл сделать ставку на тотал геймов или сетов. Не факт, что Шелтон в первом же матче на траве покажет свой лучший теннис.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.88.