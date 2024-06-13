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    Сможет ли Шелтон выиграть у Дакворта?

    Дакворт — Шелтон. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2024 года

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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против австралийца Джеймса Дакворта во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 17:30 мск. Дакворт — Шелтон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 13 Июня 2024 года

    Джеймс Дакворт

  • Австралия
    •  Джеймс Дакворт 17:30 Бен Шелтон (США)

    Бен Шелтон (США)

  • Штутгарт. Мужчины
    •

    Дакворт

    Джеймс в первом раунде одержал победу над Пьером-Югом Эрбером — 6:4, 7:6.

    Австралиец чересчур хорошо сыграл на своей подаче, так и не позволив французу взять на приеме хотя бы гейм.

    Также стоит отметить идеальную игру Дакворта на тай-брейке, который был ключевым моментом этого матча.

    Прогнозы на теннис

    С учетом квалификации Дакворт провел в Штутгарте уже три матча. В отборе 32-летний теннисист выиграл у представителя Узбекистана Хумоюна Султанова и немца Рудольфа Моллекера.

    Шелтон

    Бен только в прошлом году провел свои первые в карьере матчи на траве.

    Получилось так себе: американец выиграл по одному матчу на турнире в Лондоне и на Уимблдоне и не прошел первый раунд на Мальорке.

    Но с тех пор Шелтон, как известно, добился серьезного прогресса, поэтому вполне вероятно, что на этот раз он выступит значительно лучше на столь специфическом покрытии.

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    Например, в начале апреля 21-летний Шелтон стал победителем грунтового турнира в Хьюстоне, хотя до прошлого сезона он не выступал и на этом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дакворта в этом матче можно поставить за 2.96, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.40.

    Прогноз: в прошлом году Бен проиграл Джеймсу в квалификации турнира в Аделаиде.

    Возможно, американец возьмет реванш, но мы все-таки считаем, что в данном случае есть смысл сделать ставку на тотал геймов или сетов. Не факт, что Шелтон в первом же матче на траве покажет свой лучший теннис.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.88.

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    Дакворт — Шелтон. Американец Бен Шелтон сыграет против австралийца Джеймса Дакворта во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 17:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Дакворт — Шелтон с коэффициентом 1.88.
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