Шаповалов
Денис не смог выйти во вторую неделю Открытого чемпионата Франции, но его выступление в Париже все равно нельзя назвать провальным.
Канадец добрался до третьего раунда, где проиграл поляку Хуберту Хуркачу. Перед этим он выиграл у француза Люки Ван Аша и американца Фрэнсиса Тиафо.
Теперь Шаповалов начинает полноценную подготовку к Уимблдону. В прошлом году, несмотря на травму колена, бывшая десятая ракетка мира выиграл три матча на главном травяном турнире.
Но лучшим результатом Шаповалова на британском мэйджоре пока остается выход в полуфинал в 2021 году.
Если судить по недавним матчам на «Ролан Гаррос» и на остальных грунтовых турнирах этой весной, очень похоже на то, что Дениса больше не беспокоят последствия травмы.
Вукич
Александр в начале апреля выиграл два матча в Марракеше, но его дальнейшие выступления на грунте, мягко говоря, не впечатлили.
Австралийский теннисист выигал по одному матчу в Риме и Лионе, но при этом не прошел первый раунд в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «Ролан Гаррос».
Также стоит отметить, что ранее в этом году Вукич выиграл лишь два матча на харде на уровне основной сетки ATP.
Что касается травы, то на этом покрытии 28-летний Вукич играл только в прошлом сезоне и 2021 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.37, победу Вукича букмекеры предлагают за 2.93.
Прогноз: три года назад Денис выиграл у Александра на травяном турнире в Лондоне со счетом 7:6, 7:6.
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Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет минимум два затяжных сета, но при этом считаем, что теннисист из Канады выйдет в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова + тотал геймов больше 21,5 за 2.27.