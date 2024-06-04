Канадец Денис Шаповалов сыграет против австралийца Александра Вукича в первом раунде «челленджера» в Сербитоне (Великобритания). Матч пройдет 4 июня, начало — в 13:00 мск. Шаповалов — Вукич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шаповалов

Денис не смог выйти во вторую неделю Открытого чемпионата Франции, но его выступление в Париже все равно нельзя назвать провальным.

Канадец добрался до третьего раунда, где проиграл поляку Хуберту Хуркачу. Перед этим он выиграл у француза Люки Ван Аша и американца Фрэнсиса Тиафо.

Теперь Шаповалов начинает полноценную подготовку к Уимблдону. В прошлом году, несмотря на травму колена, бывшая десятая ракетка мира выиграл три матча на главном травяном турнире.

Но лучшим результатом Шаповалова на британском мэйджоре пока остается выход в полуфинал в 2021 году.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Если судить по недавним матчам на «Ролан Гаррос» и на остальных грунтовых турнирах этой весной, очень похоже на то, что Дениса больше не беспокоят последствия травмы.

Вукич

Александр в начале апреля выиграл два матча в Марракеше, но его дальнейшие выступления на грунте, мягко говоря, не впечатлили.

Австралийский теннисист выигал по одному матчу в Риме и Лионе, но при этом не прошел первый раунд в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «Ролан Гаррос».

Также стоит отметить, что ранее в этом году Вукич выиграл лишь два матча на харде на уровне основной сетки ATP.

Что касается травы, то на этом покрытии 28-летний Вукич играл только в прошлом сезоне и 2021 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.37, победу Вукича букмекеры предлагают за 2.93.

Прогноз: три года назад Денис выиграл у Александра на травяном турнире в Лондоне со счетом 7:6, 7:6.

Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет минимум два затяжных сета, но при этом считаем, что теннисист из Канады выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова + тотал геймов больше 21,5 за 2.27.