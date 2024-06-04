Полька Ига Свентек и чешка Маркета Вондрушова встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч пройдет 04 июня, начало — в 13:30 мск. Свентек — Вондроушова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ига Свентек

Говорить о настроении и силе Свентек излишне. Иногда складывается такое впечатление, что она вообще непобедима.

Очевидно, что матч против Осаки, который Ига вытащила на характере, придал ей невероятный прилив сил.

В последнем своем поединке она просто деклассировала россиянку Анастасию Потапову, оформив ей две «баранки» за 40 минут игры.

Хотелось бы верить, что Вондроушова сможет навязать хоть какое-то подобие борьбы, но даже в мечтах такой план слабо осуществим.

Маркета Вондроушова

По дистанции турнира Вондроушова смотрится очень даже уверенно, хотя в последней игре против сербки Данилович у неё должны были возникнуть проблемы по определению.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Поединков против сербки получился даже легче, чем игра с Волынец два круга назад, когда игра затянулась на три сета.

По физической готовности и заряженности на борьбу к Маркете вопросов никаких нет, но, чтобы обыграть первого номера рейтинга, нужно играть в теннис на космическом уровне.

А сделать это будет неимоверно трудно, если брать во внимание, что чешка проиграла все четыре очных встречи польской спортсменке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Свентек — 1.07, победа Вондроушовой — 9.50.

Прогноз: Ига продолжит громить своих соперниц

Ставка: Ф1 (-7) за 2.04.

Альтернативный прогноз: Игра завершится максимально быстро в пользу Свентек

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.21.