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    Ига уже видит себя в полуфинале?

    Свентек — Вондроушова. Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч четвертьфинала «Ролан Гаррос», 04 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Вондроушова
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек и чешка Маркета Вондрушова встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч пройдет 04 июня, начало — в 13:30 мск. Свентек — Вондроушова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 04 Июня 2024 года

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •  Ига Свёнтек 13:30 Маркета Вондроушова

    Маркета Вондроушова

  • Чехия
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    Ига Свентек

    Говорить о настроении и силе Свентек излишне. Иногда складывается такое впечатление, что она вообще непобедима.

    Очевидно, что матч против Осаки, который Ига вытащила на характере, придал ей невероятный прилив сил.

    В последнем своем поединке она просто деклассировала россиянку Анастасию Потапову, оформив ей две «баранки» за 40 минут игры.

    Хотелось бы верить, что Вондроушова сможет навязать хоть какое-то подобие борьбы, но даже в мечтах такой план слабо осуществим.

    Маркета Вондроушова

    По дистанции турнира Вондроушова смотрится очень даже уверенно, хотя в последней игре против сербки Данилович у неё должны были возникнуть проблемы по определению.

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    Поединков против сербки получился даже легче, чем игра с Волынец два круга назад, когда игра затянулась на три сета.

    По физической готовности и заряженности на борьбу к Маркете вопросов никаких нет, но, чтобы обыграть первого номера рейтинга, нужно играть в теннис на космическом уровне.

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    А сделать это будет неимоверно трудно, если брать во внимание, что чешка проиграла все четыре очных встречи польской спортсменке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Свентек — 1.07, победа Вондроушовой — 9.50.

    Прогноз: Ига продолжит громить своих соперниц

    Ставка: Ф1 (-7) за 2.04.

    Альтернативный прогноз: Игра завершится максимально быстро в пользу Свентек

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.21.

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    Свентек — Вондроушова. Полька Ига Свентек и чешка Маркета Вондрушова встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч пройдет 04 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Свентек — Вондроушова с коэффициентом 2.04.
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