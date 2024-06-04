Ига Свёнтек
Маркета Вондроушова
Ига Свентек
Говорить о настроении и силе Свентек излишне. Иногда складывается такое впечатление, что она вообще непобедима.
Очевидно, что матч против Осаки, который Ига вытащила на характере, придал ей невероятный прилив сил.
В последнем своем поединке она просто деклассировала россиянку Анастасию Потапову, оформив ей две «баранки» за 40 минут игры.
Хотелось бы верить, что Вондроушова сможет навязать хоть какое-то подобие борьбы, но даже в мечтах такой план слабо осуществим.
Маркета Вондроушова
По дистанции турнира Вондроушова смотрится очень даже уверенно, хотя в последней игре против сербки Данилович у неё должны были возникнуть проблемы по определению.
Поединков против сербки получился даже легче, чем игра с Волынец два круга назад, когда игра затянулась на три сета.
По физической готовности и заряженности на борьбу к Маркете вопросов никаких нет, но, чтобы обыграть первого номера рейтинга, нужно играть в теннис на космическом уровне.
А сделать это будет неимоверно трудно, если брать во внимание, что чешка проиграла все четыре очных встречи польской спортсменке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Свентек — 1.07, победа Вондроушовой — 9.50.
Прогноз: Ига продолжит громить своих соперниц
- 2.15Микельсен — Джабб: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.27Шаповалов — Вукич: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.51Циципас — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
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Ставка: Ф1 (-7) за 2.04.
Альтернативный прогноз: Игра завершится максимально быстро в пользу Свентек
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.21.