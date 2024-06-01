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    Штруфф снова обыграет Де Минора на грунте?

    Де Минор — Штруфф. Ставка (к. 2.02) и прогноз на «Ролан Гаррос» 1 июня 2024 года

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    Ян-Леннард Штруфф
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 17:00 мск. Де Минор — Штруфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Де Минор

    Алекс впервые в карьере выиграл на французском мэйджоре два матча, тем самым подтвердив, что за последний год он добился серьезного прогресса на всех покрытиях.

    В первом круге австралийский теннисист не оставил шансов американцу Алексу Микельсену — 6:1, 6:0, 6:2.

    В следующем матче Де Минор одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 7:5, 6:1, 6:4.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Весной Де Минор обыгрывал Рафаэля Надаля на турнире в Барселоне и дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло. В Мадриде Алекс проиграл грунтовому королю, но даже в этом случае он показал очень хороший теннис.

    Штруфф

    У немецкого теннисиста пока тоже не было проблем. Как и австралиец, он не проиграл ни сета в первых двух матчах.

    В первом круге Ян-Леннард разгромил аргентинца Романа Бурручагу — 6:3, 6:2, 6:1.

    Дальше была уверенная победа над Александром Бубликом — 6:2, 6:2, 6:3. Интересно, что матч продолжался всего лишь 80 минут.

    Но результат не удивил, учитывая то, с каким настроем представитель Казахстана часто играет на грунте.

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    В общем, Штруфф явно готов повторить свой лучший результат на «Ролан Гаррос», а, может, даже и улучшить его — дальше четвертого круга он пока не проходил здесь.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.80, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.02.

    Прогноз: Алекс выиграл три из пяти предыдущих матчей против немца, но в единственной встрече на грунте победу одержал Ян-Леннард. Штруфф спокойно остановил Де Минора на прошлогоднем турнире в Монте-Карло — 6:3, 6:2.

    Австралиец действительно прибавил в игре на грунте, но в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что он снова проиграет Штруффу на этом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа Штруффа за 2.02.

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    Де Минор — Штруфф. Австралиец Алекс Де Минор сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Де Минор — Штруфф с коэффициентом 2.02.
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