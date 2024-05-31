Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Янника Синнера в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Котов — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Котов

Павел впервые в карьере выиграл два матча на уровне основной сетки турнира «Большого шлема».

В среду россиянин остановил чемпиона «Ролан Гаррос»-2015 Стэна Вавринку — 7:6, 6:4, 1:6, 7:6.

В четвертом сете 39-летний швейцарец вел с брейком, но Котов в итоге отыгрался, а потом отлично провел тай-брейк.

Кажется, опытнейший Вавринка был удивлен уровне игры соперника. Хотя это уже далеко не первый случай за последние пару месяцев, когда Котов порадовал своим теннисом.

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В первом матче Павел одержал победу над бывшей восьмой ракеткой мира британцем Кэмероном Норри.

Синнер

В отличие от Котова, Янник пока не проиграл ни сета на этом турнире. Правда, другого старта от него и не ждали.

В первом круге итальянский теннисист одержал победу над американцем Кристофером Юбэнксом — 6:3, 6:3, 6:4.

В следующем матче Синнер выиграл у француза Ришара Гаске — 6:4, 6:2, 6:4.

И в первом, и во втором случае Янник здорово играл на своей подаче, позволив соперникам сделать лишь по одному брейку.

Но даже сейчас все равно не ясно, готов ли Синнер бороться за титул. Многие уверены, что из-за недавней травмы бедра ему будет сложно пройти всю дистанцию на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры не сомневаются в победе Синнера. На Котова можно поставить за 15.75.

Прогноз: в конце апреля Павел играл против Янника в Мадриде, и надо сказать, что россиянин достойно выглядел на фоне второй ракетки мира, несмотря на поражение — 2:6, 5:7. Во второй партии Котов даже вел с брейком.

В общем, настаивать на том, что здесь будет сенсация, конечно, нет смысла, но при этом вполне вероятно, что Котов снова избежит разгромного поражения в матче против одного из лучших теннисистов мира.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 28,5 за 1.95.