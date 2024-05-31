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    Котов шокирует Синнера?

    Котов — Синнер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на «Ролан Гаррос» 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Синнер
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Янника Синнера в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Котов — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 31 Мая 2024 года

    Павел Котов

  • Россия
    •  Павел Котов 12:00 Янник Синнер

    Янник Синнер

  • Италия
    •

    Котов

    Павел впервые в карьере выиграл два матча на уровне основной сетки турнира «Большого шлема».

    В среду россиянин остановил чемпиона «Ролан Гаррос»-2015 Стэна Вавринку — 7:6, 6:4, 1:6, 7:6.

    В четвертом сете 39-летний швейцарец вел с брейком, но Котов в итоге отыгрался, а потом отлично провел тай-брейк.

    Кажется, опытнейший Вавринка был удивлен уровне игры соперника. Хотя это уже далеко не первый случай за последние пару месяцев, когда Котов порадовал своим теннисом.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В первом матче Павел одержал победу над бывшей восьмой ракеткой мира британцем Кэмероном Норри.

    Синнер

    В отличие от Котова, Янник пока не проиграл ни сета на этом турнире. Правда, другого старта от него и не ждали.

    В первом круге итальянский теннисист одержал победу над американцем Кристофером Юбэнксом — 6:3, 6:3, 6:4.

    В следующем матче Синнер выиграл у француза Ришара Гаске — 6:4, 6:2, 6:4.

    И в первом, и во втором случае Янник здорово играл на своей подаче, позволив соперникам сделать лишь по одному брейку.

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    Но даже сейчас все равно не ясно, готов ли Синнер бороться за титул. Многие уверены, что из-за недавней травмы бедра ему будет сложно пройти всю дистанцию на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры не сомневаются в победе Синнера. На Котова можно поставить за 15.75.

    Прогноз: в конце апреля Павел играл против Янника в Мадриде, и надо сказать, что россиянин достойно выглядел на фоне второй ракетки мира, несмотря на поражение — 2:6, 5:7. Во второй партии Котов даже вел с брейком.

    В общем, настаивать на том, что здесь будет сенсация, конечно, нет смысла, но при этом вполне вероятно, что Котов снова избежит разгромного поражения в матче против одного из лучших теннисистов мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 28,5 за 1.95.

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    Котов — Синнер. Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Янника Синнера в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Котов — Синнер с коэффициентом 1.95.
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