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    Сможет ли Путинцева дать бой бывшей 2-й ракетке мира?

    Бадоса — Путинцева. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» 30 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграет против Паулы Бадоса Хиберт из Испании во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 12:00 мск. Бадоса — Путинцева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Бадоса

    В первом круге Открытого чемпионата Франции Паула Бадоса Хиберт переиграла британку Кэти Бултер (4:6, 7:5, 6:4). На теннисном корте спортсменки провели 2 часа и 8 минут игрового времени.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Лучшего результата испанская теннисистка добилась на «Ролан Гаррос» в 2021-м году. Три года назад Бадоса дошла до четвертьфинала турнира.

    На данный момент Паула Бадоса Хиберт занимает 139 место в рейтинге WTA.

    Путинцева

    В первом круге «Ролан Гаррос» Юлия Путинцева без проблем переиграла американку Слоан Стивенс (6:1, 6:2). 39-й ракетке мира потребовалось 56 минут игрового времени, чтобы выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции.

    Юлия Путинцева — четвертьфиналистка трёх турниров серии Большого шлема, теннисистка из Казахстана в одиночном разряде добралась до 1/4 финала турнира на Открытом чемпионата США в 2020 году. В 2016 и 2018 году спортсменка успешно выступила на «Ролан Гаррос».

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    • В этом сезоне Путинцева дважды играла в четвертьфиналах турниров WTA 1000: в Мадриде и Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Паула Бадоса Хиберт в этом матче можно поставить за 1.68, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.21.

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    Прогноз: Юлии Путинцевой будет сложно в матче против бывшей второй ракетки мира. Но дать бой теннисистка из Казахстана вполне может. Можно сыграть на положительной форе Юли.

    Рекомендуемая ставка: Фора Юлии Путинцевой (+2) с коэффициентом 1.84.

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    Бадоса — Путинцева. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграет против Паулы Бадоса Хиберт из Испании во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Бадоса — Путинцева с коэффициентом 1.84.
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