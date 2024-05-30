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    Понадобится ли теннисисткам дополнительный третий сет?

    Аванесян — Блинкова. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» 30 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аванесян — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Российская теннисистка Элина Аванесян сыграет против соотечественницы Анны Блинковой во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аванесян — Блинкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Аванесян

    Элина Аванесян успешно преодолела барьер в лице китаянки Чжу Линь, переиграв соперницу со счётом 2:0 (6:2, 6:4). После этой победы российская теннисистка вышла на Анну Блинкову из России. В прошлом году Аванесян добралась до 4-го круга «Ролан Гаррос».

    На взрослых турнирах Большого шлема Аванесян дебютировала в 2022-м году, выйдя в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию. В первом круге россиянка уступила Александре Крунич из Сербии.

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    В сезоне 2024 Элина Аванесян на Australian Open обыграла 8-ю ракетку мира Марию Саккари (6:4, 6:4).

    На данный момент Элина Аванесян занимает 70 место в рейтинге WTA.

    Блинкова

    В первом круге «Ролан Гаррос» Анна Блинкова с трудом переиграла румынскую теннисистку Сорану Кырстя (6:3, 3:6, 7:6). Россиянке потребовалось 2 часа и 27 минут игрового времени, чтобы квалифицироваться во второй круг Открытого чемпионата Франции.

    Анна Блинкова — полуфиналистка одного турнира Большого шлема, российская теннисистка в парном разряде добралась до 1/2 финала турнира на Открытом чемпионата США в 2020 году.

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    Анна Блинкова занимает 55 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Аванесян в этом матче можно поставить за 1.90, победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.90.

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    Прогноз: Аванесян и Блинкова между собой играли всего один раз, в прошлом года на травяном покрытии в Берлине. Тогда победу в трёх сетах одержала Аванесян (1:6, 6:3, 6:2).

    Это тот самый случай, когда сложно предсказать победительницу пары, однако в том что российские теннисистки создадут друг другу серьезную конкуренцию, нет сомнений. Скорее всего Аванесян и Блинкова сыграют все три сета на парижском корте.

    Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 22 с коэффициентом 1.87.

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    Аванесян — Блинкова. Российская теннисистка Элина Аванесян сыграет против соотечественницы Анны Блинковой во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Аванесян — Блинкова с коэффициентом 1.87.
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