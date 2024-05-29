Джокович одержал уверенную победу на старте «Ролан Гаррос»

Первая ракетка миравышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче первого круга серб за 2 часа 31 минуту переиграл французского теннисиста Пьер-Юга Эрбера — 6:4, 7:6, 6:4.

Джокович выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету француза семь эйсов, шесть двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграет с Роберто Карбальес-Баэной из Испании (63-я ракетка мира).

Напомним, что Новак Джокович является действующим чемпионом «Ролан Гаррос» и должен будет защищать титул.