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    Джокович одержал уверенную победу на старте «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос ATP Новак Джокович 
    Первая ракетка мира Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В матче первого круга серб за 2 часа 31 минуту переиграл французского теннисиста Пьер-Юга Эрбера — 6:4, 7:6, 6:4.

    Джокович выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету француза семь эйсов, шесть двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт.

    Во втором круге 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграет с Роберто Карбальес-Баэной из Испании (63-я ракетка мира).

    Напомним, что Новак Джокович является действующим чемпионом «Ролан Гаррос» и должен будет защищать титул.

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