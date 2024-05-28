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    Рус окажет сопротивление известной немке?

    Рус — Кербер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос», 28 мая 2024 года

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    Аранча Рус
    Голландка Аранча Рус и немка Анжелика Кербер встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 14:00 мск. Рус — Кербер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Аранча Рус

    В прошлом году у Рус были отрезок, когда она демонстрировала отличную игру на грунте и по делу забрала несколько титулов.

    Однако это были не самые рейтинговые соревнования, а стабильности у теннисистки из Нидерландов не так много, как может показаться на первый взгляд.

    На последних соревнованиях у Аранчи совсем не складывалась игра, и к предстоящему старту на «Ролан Гаррос» она подходит с тремя поражениями в пассиве.

    Обыграть Кербер можно будет только активным теннисов впереди, а безошибочно играть в данный момент времени у Рус практически не получается.

    Анжелика Кербер

    Удивительно, но в свои 36 лет Кербер продолжает демонстрировать весьма интересную и цельную игру.

    После того, как немка официально объявляла о завершении карьеры, она уже несколько раз возвращалась в тур, поскольку чувствует в себе уверенность продолжать выступать на максимально высоком уровне.

    На недавнем старте в Риме она неожиданно для всех добралась до четвертого круга соревнований, где Анжелику смогла остановить только Швентек.

    Поединок с Рус будет складываться в пользу Кербер, если она не начнет ничего придумывать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в немецкую теннисистку в этом поединке: победа Рус — 2.86, победа Кербер — 1.43.

    Прогноз: Кербер в более хорошей форме.

    Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.95

    Альтернативный прогноз: Встреча может растянуться на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.35.

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    Рус — Кербер. Голландка Аранча Рус и немка Анжелика Кербер встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Рус — Кербер с коэффициентом .
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