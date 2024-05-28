Аранча Рус
В прошлом году у Рус были отрезок, когда она демонстрировала отличную игру на грунте и по делу забрала несколько титулов.
Однако это были не самые рейтинговые соревнования, а стабильности у теннисистки из Нидерландов не так много, как может показаться на первый взгляд.
На последних соревнованиях у Аранчи совсем не складывалась игра, и к предстоящему старту на «Ролан Гаррос» она подходит с тремя поражениями в пассиве.
Обыграть Кербер можно будет только активным теннисов впереди, а безошибочно играть в данный момент времени у Рус практически не получается.
Анжелика Кербер
Удивительно, но в свои 36 лет Кербер продолжает демонстрировать весьма интересную и цельную игру.
После того, как немка официально объявляла о завершении карьеры, она уже несколько раз возвращалась в тур, поскольку чувствует в себе уверенность продолжать выступать на максимально высоком уровне.
На недавнем старте в Риме она неожиданно для всех добралась до четвертого круга соревнований, где Анжелику смогла остановить только Швентек.
Поединок с Рус будет складываться в пользу Кербер, если она не начнет ничего придумывать.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в немецкую теннисистку в этом поединке: победа Рус — 2.86, победа Кербер — 1.43.
Прогноз: Кербер в более хорошей форме.
- 1.90Френх — Касаткина: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.92Джокович — Эрбер: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- 1.73Путинцева — Стивенс: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.95
Альтернативный прогноз: Встреча может растянуться на три сета
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.35.