Голландка Аранча Рус и немка Анжелика Кербер встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 14:00 мск. Рус — Кербер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Аранча Рус

В прошлом году у Рус были отрезок, когда она демонстрировала отличную игру на грунте и по делу забрала несколько титулов.

Однако это были не самые рейтинговые соревнования, а стабильности у теннисистки из Нидерландов не так много, как может показаться на первый взгляд.

На последних соревнованиях у Аранчи совсем не складывалась игра, и к предстоящему старту на «Ролан Гаррос» она подходит с тремя поражениями в пассиве.

Обыграть Кербер можно будет только активным теннисов впереди, а безошибочно играть в данный момент времени у Рус практически не получается.

Анжелика Кербер

Удивительно, но в свои 36 лет Кербер продолжает демонстрировать весьма интересную и цельную игру.

После того, как немка официально объявляла о завершении карьеры, она уже несколько раз возвращалась в тур, поскольку чувствует в себе уверенность продолжать выступать на максимально высоком уровне.

На недавнем старте в Риме она неожиданно для всех добралась до четвертого круга соревнований, где Анжелику смогла остановить только Швентек.

Поединок с Рус будет складываться в пользу Кербер, если она не начнет ничего придумывать.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в немецкую теннисистку в этом поединке: победа Рус — 2.86, победа Кербер — 1.43.

Прогноз: Кербер в более хорошей форме.

Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.95

Альтернативный прогноз: Встреча может растянуться на три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.35.