Грек Стефанос Циципас сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Фучович — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фучович

Как бы ни завершился предстоящий матч, уже сейчас можно сказать, что Мартон в этом году здорово провел грунтовый сезон.

Дело в том, что в апреле Фучович стал победителем турнира в Бухаресе.

Венгерский теннисист выиграл у Валентина Вашеро, Таллона Грикспора, Корентена Муте, Алехандро Табило и Мариано Навоне. Состав участников был весьма солидный.

Также стоит отметить, что перед этим Фучович дошел до четвертьфинала в португальском Эшториле. Прежде чем проиграть Касперу Рууду, здесь он остановил Педро Качина и Гаэля Монфиса.

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Единственным разочарованием стало поражение от француза Александра Мюллера на старте «Мастерса» в Риме.

После 2017 года Фучович лишь однажды не смог пройти первый круге на «Ролан Гаррос».

Циципас

Для Стефаноса предыдущие несколько месяцев тоже получились весьма насыщенными. Причем как на корте, так и за его пределами.

В середине апреля грек третий раз в карьере стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло.

На Лазурном берегу Циципас обыграл Ласло Дьере, Томаса Этчеверри, Александра Зверева, Карена Хачанова, Янника Синнера и Каспера Рууда.

Вскоре после этого Циципас дошел до финала в Барселоне. В решающем матче его соперником снова стал Рууд. На этот раз выиграл норвежец.

На «Мастерсе» в Мадриде Стефанос проиграл в первом матче бразильцу Тьяго Монтейро. Вскоре после этого стало известно о его расставании с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

На «тысячнике» в Риме Циципас проиграл в четвертьфинале чилийцу Николасу Харри. Здесь ему действительно чуть-чуть не повезло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 6.75, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.11.

Прогноз: верим в победу грека, но сомневаемся, что он возьмет три сета подряд. Фучович в состоянии зацепить хотя бы одну партию.

В предыдущих сезонах у Стефаноса почти всегда были сложные матчи на старте «Ролан Гаррос».

Рекомендуемая ставка: победа Фучовича + тотал сетов больше 3,5 за 2.32.