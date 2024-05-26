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    У Циципаса будут проблемы на старте «Ролан Гаррос»?

    Фучович — Циципас. Ставка (к. 2.32) и прогноз на «Ролан Гаррос» 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Фучович — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Фучович

    Как бы ни завершился предстоящий матч, уже сейчас можно сказать, что Мартон в этом году здорово провел грунтовый сезон.

    Дело в том, что в апреле Фучович стал победителем турнира в Бухаресе.

    Венгерский теннисист выиграл у Валентина Вашеро, Таллона Грикспора, Корентена Муте, Алехандро Табило и Мариано Навоне. Состав участников был весьма солидный.

    Также стоит отметить, что перед этим Фучович дошел до четвертьфинала в португальском Эшториле. Прежде чем проиграть Касперу Рууду, здесь он остановил Педро Качина и Гаэля Монфиса.

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    Единственным разочарованием стало поражение от француза Александра Мюллера на старте «Мастерса» в Риме.

    После 2017 года Фучович лишь однажды не смог пройти первый круге на «Ролан Гаррос».

    Циципас

    Для Стефаноса предыдущие несколько месяцев тоже получились весьма насыщенными. Причем как на корте, так и за его пределами.

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  • В Монте-Карло завершился первый в сезоне грунтовый «Мастерс»
  • 15/04/2024

    • В середине апреля грек третий раз в карьере стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло.

    На Лазурном берегу Циципас обыграл Ласло Дьере, Томаса Этчеверри, Александра Зверева, Карена Хачанова, Янника Синнера и Каспера Рууда.

    Вскоре после этого Циципас дошел до финала в Барселоне. В решающем матче его соперником снова стал Рууд. На этот раз выиграл норвежец.

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    На «Мастерсе» в Мадриде Стефанос проиграл в первом матче бразильцу Тьяго Монтейро. Вскоре после этого стало известно о его расставании с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

    На «тысячнике» в Риме Циципас проиграл в четвертьфинале чилийцу Николасу Харри. Здесь ему действительно чуть-чуть не повезло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 6.75, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.11.

    Прогноз: верим в победу грека, но сомневаемся, что он возьмет три сета подряд. Фучович в состоянии зацепить хотя бы одну партию.

    В предыдущих сезонах у Стефаноса почти всегда были сложные матчи на старте «Ролан Гаррос».

    Рекомендуемая ставка: победа Фучовича + тотал сетов больше 3,5 за 2.32.

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    Фучович — Циципас. Грек Стефанос Циципас сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Фучович — Циципас с коэффициентом 2.32.
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