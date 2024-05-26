Фучович
Как бы ни завершился предстоящий матч, уже сейчас можно сказать, что Мартон в этом году здорово провел грунтовый сезон.
Дело в том, что в апреле Фучович стал победителем турнира в Бухаресе.
Венгерский теннисист выиграл у Валентина Вашеро, Таллона Грикспора, Корентена Муте, Алехандро Табило и Мариано Навоне. Состав участников был весьма солидный.
Также стоит отметить, что перед этим Фучович дошел до четвертьфинала в португальском Эшториле. Прежде чем проиграть Касперу Рууду, здесь он остановил Педро Качина и Гаэля Монфиса.
Единственным разочарованием стало поражение от француза Александра Мюллера на старте «Мастерса» в Риме.
После 2017 года Фучович лишь однажды не смог пройти первый круге на «Ролан Гаррос».
Циципас
Для Стефаноса предыдущие несколько месяцев тоже получились весьма насыщенными. Причем как на корте, так и за его пределами.
В середине апреля грек третий раз в карьере стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло.
На Лазурном берегу Циципас обыграл Ласло Дьере, Томаса Этчеверри, Александра Зверева, Карена Хачанова, Янника Синнера и Каспера Рууда.
Вскоре после этого Циципас дошел до финала в Барселоне. В решающем матче его соперником снова стал Рууд. На этот раз выиграл норвежец.
На «Мастерсе» в Мадриде Стефанос проиграл в первом матче бразильцу Тьяго Монтейро. Вскоре после этого стало известно о его расставании с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.
На «тысячнике» в Риме Циципас проиграл в четвертьфинале чилийцу Николасу Харри. Здесь ему действительно чуть-чуть не повезло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 6.75, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.11.
Прогноз: верим в победу грека, но сомневаемся, что он возьмет три сета подряд. Фучович в состоянии зацепить хотя бы одну партию.
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В предыдущих сезонах у Стефаноса почти всегда были сложные матчи на старте «Ролан Гаррос».
Рекомендуемая ставка: победа Фучовича + тотал сетов больше 3,5 за 2.32.